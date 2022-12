Numărul pensiilor speciale pentru parlamentari, în creștere EXCLUSIV

Coaliția bate pasul pe loc în ceea ce privește eliminarea pensiilor speciale ale foștilor parlamentari. În acest timp, de la lună la lună numărul beneficiarilor crește, în timp ce Puterea evită rezolvarea problemei.

La nivelul Camerei Deputaților, potrivit unui răspuns furnizat ziarului „Adevărul”, numărul foștilor deputați care beneficiază de pensii speciale a ajuns la 578. Pe de altă parte, la precedentele date date de structurile de specialitate ale Camerei Deputaților, în luna septembrie, instuția semnala că în evidențele lor figurează 573 de persoane.

Și la Senat numărul lor este în creștere. Dacă în septembrie, datele oferite arătau că sunt în plată 247 de pensii speciale pentru foști senatori, ultimele date arată că numărul a ajuns la 251 de pensii speciale.

De altfel, atât Camera Deputaților, cât și Senatul, în bugetul aprobat pentru anul 2023, au prevăzut bani pentru pensiile speciale ale foștilor aleși din legislațtiv. Conform bugetului Camerei Deputaților, consultat de „Adevărul”, pentru lefurile speciale au fost alocate 35 de milioane de lei. La Senat, suma avută în vedere și aprobată încă de luna trecută, a fost de 20 de milioane de lei.

Batista pe țambal

La nivelul Coaliției s-a așternut o tăcere asurzitoare pe tema pensiilor speciale pentru foștii parlamentari. După ce s-au întrecut cine și cum să le elimine sau să le supraimpoziteze, acum marile partide ignoră subiectul.

O scăpare a fost recurgerea la ideea că responsabil de reforma pensiilor speciale este ministrul Muncii, Marius Budăi, cel care nu a prezentat până acum o schiță a proiectului de reformare a pensiilor speciale. Însă și în consultanța dată de Banca Mondială celor de la Ministerul Muncii nu este discutat cazul particular al pensiilor speciale ale aleșilor locai, ci alte categorii. De asemenea, Guvernul a decis amânarea plății cu încă un an a pensiilor speciale pentru aleșii locali - primari, viceprimari, șefi de CJ și vicepreședinți.

Ministrul Muncii trage de timp

În urmă cu două săptămâni, Marius Budăi a fost întrebat în Parlament când vine cu proiectul privind reforma pensiilor speciale. Inițial, ministrul Muncii afirmase că proiectul va fi înaintat „în curând”, o promisiune pe care o mai făcuse și lunile anterioare, în condițiile în care de această reformă se vorbește din vară. Însă discuțiile au fost tergiversate, nefiind o variantă de lucru nici în interiorul coaliției.

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament", a spus Budăi, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă pensiile militarilor rămân unele ocupaţionale, Budăi a răspuns: „Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi".