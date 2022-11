Budăi: Proiectul privind pensiile speciale, înaintat Guvernului în câteva zile

Ministrul Muncii a precizat, inițial, că în curând va fi gata proiectul de lege pentru reforma pensiilor speciale, pentru ca apoi să revină și să susțină că în câteva zile. Demersul e așteptat în Coaliție de mai multe luni.

Inițial, ministrul Muncii afirmase că proiectul va fi înaintat „în curând”, o promisiune pe care o mai făcuse și lunile anterioare, în condițiile în care de această reformă se vorbește din vară. Însă discuțiile au fost tergiversate, nefiind o variantă de lucru nici în interiorul coaliției.

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament", a spus Budăi, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă pensiile militarilor rămân unele ocupaţionale, Budăi a răspuns: "Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi".

Criticat din interior

Raluca Turcan (PNL) l-a luat la rost pe ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), pentru faptul că nu a venit până în prezent cu nicio schiță a proiectului de lege referitor la desființarea pensiilor speciale.

„La formarea coaliției, în programul de guvernare, a existat o asumare clara a reformelor necesare pentru a moderniza sistemul public de pensii, cel de salarizare, ca și asistența socială. Respectarea acestor angajamente încă se lasă așteptata de către ministerul Muncii. Modernizarea rapidă a acestor sisteme ar fi reprezentat cel mai important act de echitate sociala si combatere a sărăciei din 1990 si pana in prezent. Ar fi însemnat ca banii pentru persoanele vulnerabile sa fie mai bine folosiți; Ar fi însemnat ca in salarizarea publica, anumite categorii sociale sa nu mai fie ocolite de măririle de salarii; Ar fi însemnat ca pensionarii care au stagii complete sa nu mai fi discriminați, pentru ca Romania e singura tara din Uniunea Europeana in care, daca ai stagiu complet esti cetățean de categoria a II-a. Ar fi însemnat introducerea si in Romania a unui standard european absolut firesc”, a afirmat Raluca Turcan, de la microfonul central al Camerei Deputaților.

„Este legitim faptul că parlamentarii se întreabă unde sunt proiectele de legi pentru îndeplinirea reformelor din PNRR, de ce acestea întârzie să apară, în condițiile în care s-au cheltuit bani grei pentru realizarea lor. Numai pentru consultanța aferentă reformei s-au cheltuit peste 5,8 milioane de dolari. Să sperăm că nu ne trezim în situația în care Ministerul muncii trimite Parlamentului alte proiecte elaborate în grabă, improvizate și vădit neconstituționale! Cred că domnul ministru știe care sunt riscurile de a mima reforma pentru accesarea fondurilor din PNRR”, a completat fosta ministră.

Mai puțin la TV

„Cu certitudine că dacă ar fi existat o minimă determinare, dacă s-ar fi muncit mai mult, nu doar în pauzele de publicitate ale talk-showurilor, astăzi măcar doua proiecte ar fi fost deja în dezbaterea Parlamentului sau chiar adoptate”, a mai afirmat Raluca Turcan.

Ministrul a fost criticat și de USR, care i-au cerut să facă o reformă corectă a pensiilor speciale, care să ducă la desființarea acestora.