Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu. Telefoanele și laptopurile sale, analizate de procurori pentru a treia zi

Călin Georgescu a fost adus din nou, joi, la sediul DIICOT, unde procurorii continuă perchezițiile informatice în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Și soția sa, Cristela Georgescu, se află la sediu pentru a asista la proceduri.

Călin Georgescu a fost adus din nou, joi, la sediul DIICOT. Foto: Mediafax

Este a treia zi consecutivă în care cei doi ajung la DIICOT. Procedura de extragere și analiză a datelor din telefoane, laptopuri, stick-uri de memorie și alte dispozitive de stocare ridicate din locuința familiei Georgescu a început la începutul acestei săptămâni.

La sediul DIICOT s-au adunat din nou susținători ai fostului candidat. De asemenea, manifestanții se adună zilnic și în fața Arestului Central, unde cer eliberarea lui Georgescu.

Dispozitivele au fost ridicate în urma perchezițiilor efectuate la 21 septembrie la vila lor din Mogoșoaia. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, au fost ridicate zeci de dispozitive electronice care urmează să fie analizate în prezența deținătorilor.

„Sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri. Este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și, ca mamă, am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a declarat Cristela Georgescu, ieri, la ieșirea din DIICOT.

Revenirea lui Călin Georgescu la DIICOT are loc după ce Curtea de Apel București a motivat decizia prin care acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit motivării, planurile privind mutarea fostului candidat în Italia au reprezentat unul dintre argumentele care au stat la baza măsurii preventive. Doi judecători din completul de divergență au apreciat că sunt suficiente elemente pentru arestare, în timp ce al treilea magistrat a avut o opinie contrară.

În paralel, DIICOT a extins măsurile asigurătorii asupra bunurilor lui Călin Georgescu. Procurorii au instituit sechestru și asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele acestuia, după ce anterior fusese pus sechestru pe vila din Mogoșoaia.

Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu peste 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost atras într-o presupusă afacere privind obținerea unei finanțări de șase milioane de euro pentru tranzacții cu metale prețioase.

În acest context, Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu omul de afaceri Ionel Rusen, care i-ar fi prezentat ulterior un cetățean italian. Pentru obținerea finanțării, lui Leu i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro. Ulterior, acesta ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea împrumutului poate fi majorată la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-a mai realizat, iar banii nu au fost restituiți.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București. El neagă acuzațiile, iar soția sa a susținut public că dosarul este o „uneltire” și că fostul candidat nu a înșelat, ci a fost înșelat.