 Nicuşor Dan, interviu pentru televiziunea americană Newsmax: „Încă o dată, preşedintele Trump are dreptate” | adevarul.ro
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Interviu Nicuşor Dan, interviu pentru televiziunea americană Newsmax: „Încă o dată, preşedintele Trump are dreptate”

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Într-un interviu pentru televiziunea americană Newsmax, Nicuşor Dan a comentat perspectivele negocierilor de pace cu Rusia, apărarea NATO şi intensificarea incursiunilor dronelor ruseşti în România.

Nicuşor Dan susţine poziţia lui Donald Trump privind creşterea contribuţiilor pentru apărare.
Nicuşor Dan susţine poziţia lui Donald Trump privind creşterea contribuţiilor pentru apărare. Foto: AFP

În emisiunea „Wake Up America” a postului Newsmax de miercuri, 21 octombrie, Nicuşor Dan a declarat că eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru oprirea războiului din Ucraina sunt binevenite, dar nu crede că liderul rus Vladimir Putin este dispus, în acest moment, să negocieze pacea.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii şi economia globală”, a spus Nicuşor Dan, continuând: „Însă nu cred că Rusia este pregătită să se aşeze la masa dialogului”.

El a pledat pentru continuarea sancţiunilor economice împotriva Moscovei şi a susţinut apelul lui Donald Trump ca statele europene din NATO să investească mai mult în propria apărare.

Declaraţiile au fost făcute în contextul întâlnirii dintre emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi preşedintele rus Vladimir Putin, după discuţiile purtate la începutul săptămânii cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Nicuşor Dan a explicat faptul că dificultăţile economice cu care se confruntă Rusia justifică menţinerea sancţiunilor, în timp ce Washingtonul încearcă să obţină progrese pe cale diplomatică:

„Ştim că Rusia suferă din punct de vedere economic. Consider că trebuie să continuăm să aplicăm sancţiuni economice împotriva ei”.

În interviul pentru Newsmax, Nicuşor Dan a fost de acord şi cu poziţia lui Donald Trump potrivit căreia statele europene membre NATO trebuie să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în loc să se bazeze în principal pe sprijinul Statelor Unite.

„Preşedintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina şi continuă să o facă”, a declarat el, recunoscând că statele membre NATO, inclusiv România, înţeleg acum că trebuie să aloce mai mulţi bani pentru apărare.

„Încă o dată, preşedintele Trump are dreptate”, a afirmat Nicuşor Dan.

România alocă în prezent aproximativ 2,5% din produsul intern brut pentru apărare şi intenţionează să crească această pondere, a precizat şeful statului.

Incursiunile dronelor ruseşti, o provocare pentru România

Nicuşor Dan a vorbit şi despre riscurile de securitate de la graniţa României cu Ucraina şi din regiunea Mării Negre, unde incursiunile dronelor ruseşti pe teritoriul românesc s-au intensificat. România a înregistrat de la începutul acestui an 35 de incursiuni neautorizate ale unor drone, faţă de nouă în întregul an 2025.

El le-a mai spus junaliştilor america şi că, la început, România nu avea capacităţi suficiente pentru a răspunde acestor incidente, dar că situaţia s-a îmbunătăţit cu sprijinul aliaţilor din NATO.

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