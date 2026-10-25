Nicușor Dan, alături de militarii Bazei 86 Aeriene de Ziua Armatei: „Au doborât cu precizie două drone ostile intrate în spațiul nostru aerian”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei României, pe care a ales să o marcheze alături de militarii Bazei 86 Aeriene. Șeful statului a amintit că aceștia au doborât recent două drone ostile intrate în spațiul aerian românesc și a avertizat asupra amenințărilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Nicușor Dan în vizită la Baza 86 Aeriană. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Nicușor Dan a descris Baza 86 Aeriană drept un punct important în apărarea țării. „Ei sunt, la propriu, în prima linie de apărare și au demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când au doborât cu precizie două drone ostile intrate în spațiul nostru aerian”, a scris președintele într-o postare publicată pe Facebook.

Șeful statului a evidențiat și încrederea de care se bucură Armata României în rândul populației, afirmând că instituția reprezintă un simbol național și întruchipează valori precum seriozitatea, disciplina și îndeplinirea datoriei.

Nicușor Dan a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în misiuni și a subliniat profesionalismul celor activi, în rezervă sau în retragere, ale căror cariere și rezultate au câștigat respectul aliaților României.

„Armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are atâta nevoie: seriozitate, disciplină și datoria îndeplinită. Sunt valori afirmate și apărate generație după generație, cu mult curaj și, nu de puține ori, cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Militarii noștri – activi, în rezervă sau în retragere – sunt profesioniști de elită, testați în misiuni grele, cu cariere marcate de performanțe care au câștigat respectul și admirația aliaților noștri”, a transmis Nicușor Dan.

Avertisment privind amenințările de la Marea Neagră

În mesajul său, președintele a atras atenția asupra riscurilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special în regiunea Mării Negre. Potrivit acestuia, amenințările se extind până în apele teritoriale și în Zona Economică Exclusivă a României, cu implicații pentru securitatea națională și libertatea de navigație.

Nicușor Dan a precizat că România va acționa alături de aliații din NATO și de partenerii din Uniunea Europeană pentru a descuraja și, dacă va fi necesar, pentru a neutraliza amenințările de la granițe.

„La mulți ani Armatei României! La mulți ani, România!”, a încheiat președintele mesajul transmis de Ziua Armatei.

Ziua Armatei Române, fără paradele obișnuite

Fără paradele militare obișnuite, dar cu avertismente privind riscurile de securitate și promisiuni de investiții în apărare, România sărbătorește duminică, 25 octombrie, Ziua Armatei.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre amenințările majore cu care se confruntă țara, în timp ce premierul Luca Niculescu a anunțat trei priorități pentru modernizarea și consolidarea Armatei Române. Ceremonii militare, survoluri de aeronave și retrageri cu torțe au loc în București și în principalele garnizoane din țară.