Fără paradele militare obișnuite, dar cu avertismente privind riscurile de securitate și promisiuni de investiții în apărare, România sărbătorește duminică, 25 octombrie, Ziua Armatei.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre amenințările majore cu care se confruntă țara, în timp ce premierul Luca Niculescu a anunțat trei priorități pentru modernizarea și consolidarea Armatei Române. Ceremonii militare, survoluri de aeronave și retrageri cu torțe au loc în București și în principalele garnizoane din țară.

Discursul președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană Borcea, că Armata este una dintre instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, datorită valorilor pe care le reprezintă.

„Armata este o instituție simbol a României și, deloc întâmplător, instituția în care românii au cea mai mare încredere. Pentru că într-o lume marcată de incertitudini, Armata inspiră acele valori de care societatea are atâta nevoie – seriozitate, disciplină și datorie împlinită”, a afirmat șeful statului.

Președintele a transmis și un mesaj de încredere în capacitatea României de a construi un stat stabil și sigur, ancorat în valorile europene și protejat prin parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și apartenența la NATO.

Nicușor Dan a subliniat că militarii români au un rol esențial în asigurarea securității naționale și că profesionalismul acestora, demonstrat în misiuni dificile, le-a adus aprecierea aliaților.

N. Dan a spus că Armata este una dintre instituțiile în care românii au cea mai mare încredere. Foto: captură video

„Militarii noștri sunt profesioniști de elită, testați în misiuni grele, cu cariere și performanțe care au câștigat încrederea și admirația aliaților noștri”, a declarat președintele.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Dar trebuie să ținem cont de un lucru foarte important. Statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală ne va întări rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, prin investiții într-o apărare modernă”, a afirmat Nicușor Dan.

Discursul lui Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a declarat că siguranța de care se bucură cetățenii în viața de zi cu zi se datorează și celor care își îndeplinesc misiunile de apărare, departe de familiile lor.

„În spatele acestei normalități se află însă oameni care veghează zi și noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranță”, a declarat premierul, amintind de piloții militari, de militarii care supraveghează apele României, de forțele terestre și de specialiștii în apărare cibernetică, precum și de cei aflați în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene.

Luca Niculescu a prezentat și cele trei direcții pe care Guvernul le consideră prioritare în domeniul Apărării: modernizarea Armatei Române, consolidarea alianțelor strategice și respectul față de militarii în activitate și veterani.

În privința modernizării, premierul a subliniat necesitatea unor investiții predictibile, a echipamentelor moderne și a unei pregătiri adaptate amenințărilor actuale. Totodată, acesta a afirmat că investițiile în apărare trebuie să contribuie și la dezvoltarea industriei românești, prin transfer de tehnologie, inovare și crearea de locuri de muncă.

Luca Niculescu a prezentat și cele trei direcții pe care Guvernul le consideră prioritare. Foto: captură video

Șeful Guvernului a reafirmat importanța apartenenței României la NATO și la Uniunea Europeană, precum și a parteneriatului strategic cu Statele Unite, pe care le-a descris drept fundamentul securității naționale. Potrivit premierului, România va continua să își asume rolul de aliat credibil și de factor de stabilitate pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră.

O altă prioritate menționată de Luca Niculescu este asigurarea unor condiții demne pentru militari, a unor cariere bazate pe merit și competență și a sprijinului necesar pentru veterani. Premierul a subliniat că echipamentele performante nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor.

Ziua Armatei Române, marcată prin manifestări organizate în Bucureşti şi în principalele garnizoane

La finalul discursului, șeful Executivului a evidențiat valorile pe care le reprezintă Armata României și a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viața pentru țară, mulțumindu-le celor care continuă să o apere.

„România are în armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curaj, solidaritate, datorie, patriotism. Avem datoria să fim la înălțimea sacrificiilor celor care au apărat România în trecut și a devotamentului celor care o apără astăzi”, a transmis premierul.

Ceremonii și survoluri de aeronave militare în București

Programul manifestărilor din Capitală include ceremonii de depunere de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, un concert și o retragere cu torțe.

La ora 10.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, a început o ceremonie militară și religioasă, urmată de schimbarea gărzii și de survolul unor aeronave ale Forțelor Aeriene Române.

De la ora 12.00, vor avea loc ceremonii la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor.

De la ora 17.00, în Parcul Cișmigiu, este programat un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Seara, de la ora 19.00, militarii vor participa la retragerea cu torțe, pe un traseu care pornește de la Palatul Cercului Militar Național și se încheie la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Survoluri ale aeronavelor militare sunt programate și la Păuliș, Carei și Satu Mare.

Programul manifestărilor din țară

- 09:00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român

- Ora 12:00, Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român”

- Ora 12:00, Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt. Ora 19.00 - Retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

- Ora 12:30, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu

- Ora 14:00, Păuliș, Monumentul Eroilor

„Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Ziua Armatei Române, legată de eliberarea nordului Transilvaniei

Ziua Armatei României este marcată anual la 25 octombrie, dată stabilită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Sărbătoarea amintește de încheierea, la 25 octombrie 1944, a eliberării nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare.

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Potrivit datelor istorice, peste 525.000 de militari români au participat la luptele desfășurate între 23 august și 25 octombrie 1944, aproximativ 58.000 dintre aceștia fiind uciși sau răniți. După eliberarea nordului Transilvaniei, Armata României a continuat operațiunile alături de Aliați, în Ungaria, Cehoslovacia și Austria, până la încheierea războiului în Europa.

Militarii români, implicați în misiuni internaționale

După 1990, Armata României a participat la numeroase misiuni internaționale pentru sprijinirea păcii și securității. Printre acestea se numără operațiunile din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Afganistan și Irak.

Vineri, festivitate dedicată Zilei Armatei României la sediul Statului Major al Forțelor Terestre

Vineri, 23 octombrie, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre a fost organizată o festivitate dedicată Zilei Armatei României, în prezența șefului SMFT, generalul-locotenent Ciprian Marin.

În cadrul evenimentului au avut loc numiri în diferite funcții ale unor ofițeri și subofițeri și au fost acordate distincții militarilor care s-au evidențiat în activitatea lor. De asemenea, echipa câștigătoare a concursului „Cea mai mai bună grupă din Forțele Terestre” a fost felicitată de conducerea SMFT.

Festivitatea s-a încheiat cu un spectacol oferit de Muzica Militară a Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”, alături de soliștii Gabriel Săru, Nicoleta Adochiței și Emma Alexandru.