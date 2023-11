Rareș Bogdan: PNL nu acceptă niciun fel de prosteală cu vreo creştere de impozite şi taxe

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a afirmat privind legea pensiilor, că social-democrații ar trebui „să se transforme în oameni serioşi, să nu mai fie populişti deşănţaţi”. De asemenea, a precizat că PNL solicită măsuri de combatere a evaziunii fiscale și nu acceptă taxe și impozite mărite.

„Aş vrea ca lucrurile să fie mult mai profunde în România şi aş vrea ca cei din PSD să se transforme în oameni serioşi, să nu mai fie populişti deşănţaţi, pentru că campania pe care au dus-o şi la care noi nu am răspuns, după cum aţi văzut, şi nu am răspuns asumat de joi seara şi vineri toată ziua plus sâmbătă nu face bine în România. Ei ştiu la fel de bine ca noi că trebuie să stăm în ţintă de deficit, ei ştiu la fel de bine ca noi că am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri negociate toată vara, care au afectat mediul economic. Nu putem veni cu măsuri suplimentare care să încarce şi mai mult un mediu economic care în momentul ăsta este sub presiune şi care, din cauza măsurilor guvernamentale luate de Guvernul Ciolacu, este extrem de afectat”, a transmis Rareş Bogdan, înaintea şedinţei conducerii PNL.

Prim-vicepreședintele a declarat că discuțiile din coaliție au fost doar pe majorarea pensiilor cu 13,8% din cauza inflației, nu 40% așa cum s-a declarat public, conform AGERPRES.

„Discuţiile din coaliţie au fost pe 13,8% obligatoriu din cauza inflaţiei de pe 2022, după care am văzut declaraţiile cu 40%. Ca să fie lucrurile foarte clare: noi nu ne opunem creşterii pensiilor. Din contră, ştim că pensionarii, cei 4,9 milioane pensionari ai României au nevoie de bani. Ştim că acest lucru este important, dar, în acelaşi timp, suntem echilibraţi, suntem lucizi şi suntem cât se poate de responsabili.”

Declarații „politicianiste și populiste”

„A avea un deziderat, a dori să măreşti pensiile nu e un lucru rău şi noi ne dorim acest lucru excepţional, numai că nu dezechilibrăm în niciun caz bugetul şi nu ducem România în incapacitate de plată doar pentru că nişte oameni se joacă cu declaraţii absolut politicianiste şi populiste”, a explicat Rareș Bogdan.

Acesta a menționat că 33 de miliarde în plus alocate pentru mărirea pensiilor pot să afecteze absorbţia de bani europeni şi deficitul bugetar.

„Astăzi am cerut şedinţa coaliţiei, va fi şedinţă coaliţiei la ora 14,00, vom merge în coaliţie, cei de la Ministerul Finanţelor ne vor prezenta de unde pot să aducă aceşti bani, pentru că este important să ştim dacă există vreo posibilitate de a aduce bani doar pe combaterea evaziunii, pentru că pe taxe şi impozite, cu riscul să aruncăm guvernarea în aer, adică se rupem orice discuţie cu PSD, nu acceptăm. Partidul Naţional Liberal, şi spun cu Partidul Naţional Liberal în spate, nu acceptă niciun fel de prosteală cu vreo creştere de impozite şi taxe. (...) Venim cu orice e necesar pentru a nu mări impozite, taxe în anul 2024, pentru că capitalul românesc şi firmele româneşti şi, respectiv, firmele străine prezente în România sunt cele care aduc bani la buget.”

În ceea ce privește posibilitatea demiterii ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, Rareș Bogdan a declarat că PSD nu poate lua decizii peste PNL. De asemenea, a menționat că Boloș este un om responsabil și că are susținerea partidului liberal.

„Nu ia decizii. Partidul Social Democrat nu poate lua decizii peste Partidul Naţional Liberal. Eu am încredere că în ceea ce a făcut (Marcel Boloş), deşi s-au făcut presiuni pe el enorme să nu fie acel aviz dat de către Ministerul Finanţelor cu observaţii. Toate observaţiile scrise de ministrul Boloş sunt reale, dar îi informez şi pe Boloş şi pe Ciolacu că Partidul Naţional Liberal nu va accepta nicio creştere, de mărire de impozite şi taxe. (....) Tocmai pentru că au venit critici din partea social-democraţilor, el nu va pleca din funcţie, atunci când vin critici din partea Partidului Naţional Liberal poate să plece. Premierul poată să ceară orice.”

Rareș Bogdan a adăugat că PNL solicită măsuri de combatere a evaziunii fiscale. „Solicităm, şi preşedintele Ciucă cred că chiar aici la voi a făcut declaraţia astăzi, a fost discuţie în CSAT, solicităm să crească măsurile pe evaziune, pe combaterea evaziunii, adică scanere în vămi - vămile nu sunt conduse de Partidul Naţional Liberal sau cel puţin nu îmi amintesc eu ca peste noapte să fi pus un liberal acolo, de asemenea, pe evaziunea fiscală de pe centura Bucureştiului de la marile depozite de legume-fructe arăbeşti, de asemenea, intrările de legume-fructe şi de carburanţi din portul Constanţa. Astea sunt adevărate zone periculoase pentru economia României şi de unde pot fi luaţi bani.”