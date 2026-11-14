George Simion își invită oaspeții străini de la conferința AUR să asiste la protestul din fața Parlamentului: „Vor fi 30.000-40.000 de oameni”

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a declarat sâmbătă, în deschiderea unei conferințe din cadrul Forum Europa, că așteaptă între 30.000 și 40.000 de oameni în fața Palatului Parlamentului, la manifestația de susținere a lui Călin Georgescu și și-a chemat invitații să participe și să observe „dacă se aplică cenzura în România”.

George Simion, președintele AUR Foto: X/dinPolitică

Anunțul a fost făcut de George Simion, în deschiderea conferinței „Europa la răscruce. Cine decide: Bruxelles-ul sau națiunile?”, din cadrul evenimentului Forum Europa, organizat de AUR la Parlamentul României.

Liderul formațiunii a estimat că se așteaptă la o prezență masivă de zecii de mii de persoane și a lansat un apel către invitații internațional care participă la Forum să ia parte la manifestație pentru a observa dacă drepturile cetățeneși se respectă în România.

„La ora 14:00 are loc un protest, despre care v-am vorbit ieri în discursul meu, chiar în fața Parlamentului; vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni. Așadar, în calitate de oaspeți internaționali, putem observa, situația. Am transmis deja tuturor celor din România că avem observatori internaționali care vor monitoriza respectarea dreptului la adunare și vor urmări dacă se aplică cenzura în România, un aspect foarte important pentru noi”, a declarat George Simion înainte de începerea discuțiilor, scrie Mediafax.

Declarația liderului suveranist vine la câteva ore înainte de adunarea anunțată în fața Palatului Parlamentului, deși Primăria Municipiului București nu a emis o autorizație.

Primarul Ciprian Ciucu a susținut că nu au fost emise autorizații, din motive de siguranță publică. Jandarmeria va asigura, alături de alte forţe, măsurile de ordine la protestul anunţat, precizând că vor fi echipe de dialog la fața locului.

Aceștia au lansat un apel către participanți: „Este interzis accesul la adunările publice cu arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente, precum și cu băuturi alcoolice. Portul fără drept, la adunări publice, al cuțitelor, boxurilor și al altor asemenea obiecte, al dispozitivelor pentru șocuri electrice ori al substanțelor iritant-lacrimogene constituie infracțiune”.