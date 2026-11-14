 Ministrul de Interne, mulțumiri către susținătorii lui Călin Georgescu: „Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect” | adevarul.ro
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Ministrul de Interne, mulțumiri către susținătorii lui Călin Georgescu: „Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect”

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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis un mesaj de apreciere la adresa cetățenilor care au participat la manifestația organizată în București, dar și a forțelor de ordine care au asigurat desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță.

Marian Neacșu
Marian Neacșu, prim-viceprimministru Foto: Mediafax

Potrivit prim-vicepremierului Marian Neacșu, protestul din București s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică, în ciuda îndemnurilor la violență apărute în mediul online.

„Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”, a transmis ministrul, subliniind că participanții și-au exprimat nemulțumirile în mod pașnic, iar ceilalți cetățeni au respectat dreptul la protest.

Marian Neacșu a mulțumit atât manifestanților pentru comportamentul civilizat, cât și angajaților Ministerului Afacerilor Interne pentru profesionalismul și echilibrul de care au dat dovadă în timpul misiunii.

Ministrul a reiterat că unul dintre obiectivele mandatului său este consolidarea încrederii populației în instituția pe care o conduce, prin dialog, responsabilitate și respect față de fiecare cetățean.

„Această încredere se câștigă prin ceea ce facem, prin dialog și prin felul în care ne raportăm la fiecare cetățean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relație”, a mai precizat acesta.

În încheiere, ministrul Afacerilor Interne a dat asigurări că efectivele MAI rămân în teren, la datorie, pentru menținerea siguranței publice și protejarea cetățenilor pe parcursul întregului sfârșit de săptămână.

Aproximativ 10.000 de persoane s-au strâns la manifestația organizată de AUR în sprijinul lui Călin Georgescu, o parte dintre manifestanți venind cu autocarele încă de dimineață.

Protest AUR
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Protest AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

 Protestul nu a primit avizul Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Capitalei. Trei persoane particulare au solicitat în instanţă anularea avizului negativ dat de PMB în acest sens, însă Tribunalul Bucureşti a respins vineri cererea acestora.  

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