PNL și Forța Dreptei au început demersurile pentru fuziune, care ar urma să fie finalizate în prima parte a anului viitor.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că discuțiile și negocierile vor fi parcurse până la sfârșitul lunii decembrie.

„Pentru ca România să se dezvolte avem nevoie de reforme. Avem nevoie de un stat cu servicii mai bune pentru cetățeni, care pune economia pe baze sănătoase și în care oamenii pot prospera. Nu este suficientă doar o fuziune sau o alianță politică. Ne propunem să aducem împreună pe toți cei care vor să lupte pentru reforme”, a declarat Ilie Bolojan.

„Am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și cel mai târziu, în primul trimestru al anului viitor, vom parcurge procedurile statutare, Consilii Naționale și Congrese pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția, începând cu prima parte anului viitor”, a mai spus Bolojan.

Bolojan i-a mulțumit lui Ludovic Orban și colegilor din Forța Dreptei.

1/8 INSTANT FUZIUNE PNL FD 003 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Alternativă la „axa PSD–AUR”

„E nevoie și ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile și toți oamenii competenți care vor să fie parte acestei schimbări și să lupte pentru România de mâine, pentru România modernă. Pentru asta ne propunem și ceea ce se întâmplă în această perioadă este un prim pas și indiferent de declarațiile care se fac în spațiu public, vedem că există o axă PSD AUR, care chiar în aceste zile în Parlament continuă să captureze instituțiile statului, iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă”, a continuat fostul premier.

Ilie Bolojan a declarat că urmărește crearea unei alternative serioase la „axa PSD AUR”, prin coagularea tuturor forțelor reformiste de pe scena politică sau din societatea civilă.

Orban a primit mandat pentru negocieri

Biroul Politic al Forței Dreptei a decis realizarea fuziunii prin absorbție cu PNL și i-a acordat lui Ludovic Orban mandat pentru negocierea etapelor necesare reintegrării în partidul liberal.

„Biroul Politic Forța Dreptei a decis să realizeze fuziunea prin absorbție a Forței Dreptei în PNL. De asemenea, mi-a acordat mandat de negociere cu echipa PNL pentru parcurgerea etapelor și reintegrare”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul Forța Dreptei a explicat că este vorba de „impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică”.

„Astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojean și de echipa sa”, a mai declarat Orban, care a spus că PNL a „revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de reprezentare, cu adevărat, a alegătorilor care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care îți garanteze drepturile și libertățile fundamentale”.

Acesta a amintit că majoritatea membrilor Forței Dreptei sunt foști liberali, unii dintre ei membri ai partidului încă din anii ’90, care au plecat după ce fostul președinte Klaus Iohannis ar fi impus conducerii PNL o decizie privind intrarea la guvernare alături de PSD.

Discuțiile despre revenirea în PNL, anunțate încă din mai

Discuțiile dintre cele două formațiuni au fost anunțate public cu mai multe luni înainte. Potrivit unui articol publicat de Adevărul la 8 mai 2026, Ludovic Orban declara că poartă de mai mult timp discuții cu Ilie Bolojan pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în PNL. El vorbea atunci despre o înțelegere de principiu pentru o „comasare prin absorbție”.

Ruptura lui Orban de PNL s-a produs în iarna anului 2021, pe fondul criticilor sale la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și a conducerii liberale pentru readucerea PSD la guvernare, după cum amintea Adevărul într-o analiză publicată la 15 mai 2026. În declarațiile din 8 mai, Orban își justifica apropierea de liberali prin schimbarea raportării PNL la PSD.