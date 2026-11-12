 Ludovic Orban explică motivul pentru care a decis să revină în PNL și acuză un parteneriat strategic între PSD și Nicușor Dan | adevarul.ro
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Ludovic Orban explică motivul pentru care a decis să revină în PNL și acuză un parteneriat strategic între PSD și Nicușor Dan

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Fuziunea prin absorbție dintre Partidul Național Liberal (PNL) și Forța Dreptei presupune organizarea unor congrese în ambele formațiuni politice, în cadrul cărora să fie dezbătut și aprobat protocolul de fuziune.

Ilie Bolojan și Ludovic Orban
Ilie Bolojan și Ludovic Orban Foto: Facebook/Forța Dreptei

Potrivit lui Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei, congresul PNL va avea și rolul de a stabili direcțiile strategice ale partidului pentru perioada următoare.

El spune că revenirea Forței Dreptei în PNL este însoțită de un mesaj politic clar privind repoziționarea liberalilor pe scena politică. Reprezentanții formațiunii susțin că PNL trebuie să își reafirme identitatea de partid de dreapta, să renunțe la orice formă de colaborare politică cu PSD și să devină o alternativă reală la guvernarea României, în perspectiva alegerilor din 2028.

În argumentarea acestei poziții, liderii Forței Dreptei îl critică pe președintele Nicușor Dan, despre care afirmă că ar fi ales PSD drept principal partener politic și de guvernare. Aceștia susțin că, în ultimul an, șeful statului ar fi încurajat înlăturarea Guvernului Bolojan și depunerea unei moțiuni de cenzură de către social-democrați.

„Nicușor Dan ne-a arătat în ultimul an, după ce noi ne-am întrerupt colaborarea în mod abrupt, că pilonul lui strategic e parteneriatul cu PSD. A plănuit debarcarea guvernului Bolojan, a încurajat PSD să depună moțiune. Nicușor Dan își dorește ca principal partener de guvernare PSD. E clar că PNL trebuie să-și recupeze poziția de partid de dreapta, de alternativă de dreapta la guvernarea României, să întrerupă orice fel de colaborare cu PSD și să ofere o alternativă serioasă către cetățeni în perspectiva alegerilor din 2028”, a spus Ludovic Orban într-o intervenție la Digi24.

Criticile vizează și asemănările dintre actualul președinte și fostul șef al statului, Klaus Iohannis. Potrivit lui Orban, în jurul lui Nicușor Dan s-ar regăsi persoane care au făcut parte și din cercul de influență al fostului președinte, iar actualul șef al statului ar pune în practică o strategie politică favorabilă PSD.

De altfel, constituirea Forței Dreptei este prezentată ca o consecință directă a rupturii produse în interiorul PNL în perioada mandatului lui Klaus Iohannis. Fondatorii formațiunii susțin că au părăsit partidul după ce fostul președinte ar fi impus apropierea de PSD, în pofida rezultatului electoral obținut anterior de liberali.

„Noi am constituit Forța Dreptei din liberalii care nu au fost de acord cu impunerea de la Cotroceni, din partea lui Iohannis, de a aduce PSD la putere. După ce PNL a reușit să învingă PSD la alegeri, Iohannis, fără nicio explicație, a trădat mandatul acordat de alegători liberalilor și a adus PSD la putere”, a explicat Orban,

În ceea ce privește situația actuală din PNL, acesta afirmă că tabăra favorabilă continuării colaborării cu PSD a devenit minoritară, iar partidul și-ar fi recâștigat autonomia decizională și identitatea politică.

„Astăzi este minoritară tabăra din PNL iubitoare de PSD, care vrea să mențină PNL în postura de breloc al PSD. PNL și-a regăsit autonomia decizională și identitatea. Acesta este motivul pentru care am decis să revenim în PNL, a precizat președinteșe Forței Dreptei.

De la ruptura din 2021 la negocierile de fuziune

Ludovic Orban, președinte al PNL în perioada iunie 2017–septembrie 2021, a părăsit partidul în 2021 și a înființat Forța Dreptei alături de alți liberali. Apropierea de formațiunea condusă de Ilie Bolojan era discutată public cel puțin din decembrie 2025, când Orban declara, la „Interviurile Adevărul”, că exista deschidere pentru dialog de ambele părți și că revenirea s-ar putea realiza prin absorbția Forței Dreptei în PNL.

La 8 mai 2026, Orban anunța că ajunsese la o înțelegere de principiu cu Bolojan pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei. El își justifica atunci opțiunea prin schimbarea relației dintre PNL și PSD, susținând că motivele separării nu mai existau odată cu ruptura dintre cele două partide.

Pasul formal a fost făcut la 8 noiembrie 2026, când Biroul Politic Național al PNL a aprobat în unanimitate deschiderea negocierilor de fuziune prin absorbție. Potrivit comunicatului liberalilor, demersul reprezintă prima etapă a constituirii „Polului Modernizării”, prin care partidul urmărește construirea unei alternative de centru-dreapta pentru alegerile din 2028.

La conferința de presă comună din 11 noiembrie, Orban a anunțat că Biroul Politic al Forței Dreptei aprobase fuziunea prin absorbție și îi acordase mandat de negociere cu PNL. Bolojan a precizat că procedurile statutare, inclusiv consiliile naționale și congresele, ar urma să fie încheiate cel târziu în primul trimestru din 2027. Revenirea anunțată politic depinde, așadar, de parcurgerea acestor etape.

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