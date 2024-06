Rezultate alegeri locale 2024. Ce pregătesc partidele pentru prezidențiale

Liderii PSD și PNL se declară mulțumiți de rezultatele alegerilor de duminică și conturează tot mai mult anunțul privind candidaturile la alegerile prezidențiale. De cealaltă parte, rezultatele USR au dus la căderea conducerii.

La PSD se vorbește tot mai mult despre candidatura liderului formațiunii, Marcel Ciolacu, la alegerile prezidenţiale.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat, luni, că: „Fără discuţie, Marcel Ciolacu va fi candidatul PSD la prezidenţiale. Nu l-am întrebat dacă îşi doreşte, dar e o cutumă în PSD, preşedintele partidului candidează la funcţia prezidenţială şi eu cred că domnul Ciolacu îşi asumă lucrul ăsta, are curajul", a adăugat Stănescu, conform Agerpres.

De cealaltă parte preşedintele social-democraţilor nu a exclus, luni, posibilitatea ca PSD şi PNL să aibă candidat comun la prezidenţiale şi listă comună la alegerile parlamentare. Totuși întrebat fiind dacă social-democrații trebuie să dea candidatul la prezidenţiale, din postura de câştigător, Marcel Ciolacu a spus că „PSD momentan a câştigat alegeri” şi că „este foarte puţin probabil ca PSD să renunţe la candidat, ţinând cont că chiar le-a câştigat”, notează News.ro.

Iar în ce privește eşecul Gabrielei Firea la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus în cadrul unui interviu la B1TV , duminică noaptea, că „este o lecție de democrație pe care o respectăm”, și că candidata formațiunii „a făcut o campanie foarte bună și tot ce a putut ca PSD să aibă un scor bun în București.”

De altfel, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, marţi, că inclusiv prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita în urma obţinerii unui nou mandat.

"Am vorbit cu domnul Ciucă ieri dimineaţă. Am avut o discuţie, m-a felicitat. Am lăsat un dialog deschis pentru o eventuală colaborare viitoare. Domnul Ciolacu m-a sunat, de asemenea, ca să mă felicite. Domnia sa mi-a spus că ar trebui să vorbim de viitorul Bucureştiului, după ce toate lucrurile acestea se vor lămuri. Mulţi politicieni mi-au trimis mesaje de felicitare. Încă nu am apucat să răspund la toate. (...) Domniile lor m-au sunat şi m-au felicitat şi mi-au spus că sunt deschişi la dialog", a declarat Nicuşor Dan, pentru B1 Tv, conform Agerpres.

Ciucă: PNL a luat decizia să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale

În același timp și preşedintele PNL, Nicolae Ciucă este mulțumit de rezultatul obţinut de PNL la alegerile locale.

„Rezultatul nostru este cât se poate de bun, ţinând cont de faptul că, nu cu mult timp în urmă, aceleaşi sondaje ne clasificau undeva la 14-16%. Iată, PNL obţine 28% şi, în felul acesta, putem să menţionăm că este un rezultat obţinut după cinci ani de guvernare. Guvernarea erodează", a declarat, duminică noaptea, Nicolae Ciucă, conform Agerpres.

Legat de scorul obţinut de Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciucă a arătat că rezultatele din Bucureşti trebuie analizate şi să se ţină "cont de opţiunea bucureştenilor".

Preşedintele PNL a afirmat că nu se poate lua încă o decizie în legătură cu alegerile prezidenţiale şi parlamentare, și deși nu exclude categoric ideea unui candidat comun cu PSD la prezidenţiale şi legată de ea şi listele comune la parlamentare a spus că: „PNL a luat decizia să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale".

Demisie în USR

În USR, președintele formațiunii, Cătălin Drulă, a anunțat, luni, că demisionează de la conducerea partidului urmând să convoace alegeri pentru funcția care va rămâne vacantă.

„Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou președinte în cel mai scurt timp. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe această construcție. Și mă gândesc aici la Dominic Fritz, un om care a câștigat decisiv votul în Timișoara și a arătat că PSD și PNL pot fi înfrânte. E foarte important ca USR să continue, pentru că în această construcție s-au pus speranțele de modernizare a României”, a spus Drulă.

Astfel, primarul reales al Timișoarei și primărița orașului Câmpulung, Elena Lasconi, și ea realeasă, ar putea fi doi dintre membrii USR candidați pentru președinția formațiunii, ambii afirmând că și-ar putea asuma o asemenea funcție.

În ce privește o candidatură pentru prezidențiale, Elena Lasconi a evitat din nou un răspuns ferm, iar în cazul lui Dominic Fritz acest lucru nu este posibil pentru că nu are cetățenia română.