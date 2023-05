Lidera AUR care a venit cu cartușe la Parlament: Erau obiecte de colecție pe care le-am primit cadou

Tânăra care a încercat să intre în Parlament cu patru gloanţe, despre care ar spus că sunt suveniruri, Ariadna Cîrligeanu, a declarat într-o conferință de presă că este vorba despre patru „obiecte de colecție”, acestea fiind primite cadou de ziua sa.

„Nu erau cartușe active (...) nu era nici muniție, nici obiecte periculoase. Nu am intrat prin efracție, nu am eludat niciun filtru de control. Nu am avut aceste obiecte ascunse, nici nu aveam de ce. Dpdv legal acele obiecte sunt doar bucăți de metal care nu intră sub incidența niciunei legi”, a explicat Ariadna Cârligeanu, relatând că obiectele au fost descoperite în momentul efecturăii controlului pentru intrarea în Parlament, având cele patru gloanțe în buzunarul gecii.

Tânăra a mai explicat că obiectele nu reprezentau un pericol, acuzând o încercare de denigrare a sa în spațiul public.

„Acele obeicte sunt doar bucăți de metal care nu intră sub incidența niciunei legi (...) Obiectele respective le-am primit cadou, erau de colectie, nu era muniție, nu prezentau pericol. (...) Rămâne să vă întreb cine a răspândit această știre și cine și-a permis să răspândească informații care îmi denigrează imaginea, într-o situație care n-a existat”, a mai spus Ariadna Cîrligeanu, susținând că „denumirile din spațiul media sunt improprii”.

Reprezentanta AUR a mai susținut că are încredere în justiție „și o să se dovedească în urma expertizei, după cum se poate observa, că nu erau gloanțe active, muniție, erau niște resturi”.

Ariadna Cîrligeanu, fost secretar general al organizaţiei de tineret a AUR, în prezent șef al aceleiași organizații, potrivit informațiilor publice, a încercat să intre în Parlament cu patru gloanţe, despre care ar fi declarat că sunt suveniruri

Cine este Ariadna Cîrliegeanu

Ariadna Cîrligeanu are 22 de ani, este studentă a Facultăţii de Drept din cadrul universităţii Nicolae Titulescu şi a fost secretar general al organizaţiei de Tineret a AUR, potrivit informaţiilor publice, până la alegerile din 2020, când a demisionat din funcţie pentru a prelua conducerea Platformei Unioniste Acţiunea 2012, condusă iniţial de George Simion.

Ulterior, în 2021, Ariadna Cîrligeanu a fost aleasă Președintele Organizației de Tineret a AUR. Tânăra a condus organizația AUR Botoșani și face parte din colegiul de conducere al formațiunii.