Legătura cu România a singurului YouTuber din Parlamentul European. „Vreau să fac politica cool” VIDEO

Fidias Panayiotou (24 de ani), singurul YouTuber ales în Parlamentul European, a explicat pentru „Adevărul”, cum vrea să schimbe politica europeană, care este acum plictisitoare. Cum a ajuns un influencers de 24 de ani cunoscut pentru farsele sale în legislativul european.



Printre sutele de politicieni în costume care se perindau la intrarea în sala sferică de la Strasbourg, unde se organizează ședințele Parlamentului European, câțiva europarlamentari ies în evidență datorită vestimentației lor.

Unul dintre aceștia este Fidias Panayiotou, singurul YouTuber care a fost ales în Parlamentul European în legislatura care și-a început activitatea săptămâna viitoare.

Cipriotul de 24 de ani este îmbrăcat lejer, în tricou alb, blugi negri și adidași. Se simte ca peștele în apă în fața camerelor de luat vederi.

Folosește fraze scurte, cuvinte cheie care atrag atenția, gesticulează și, la fel ca orice tânăr, are idealuri mari: vrea să schime politica europeană.

Cum? S-o facă „cool”, pentru că acum este plictisitoare.

Un youtuber în Parlamentul European

Tânărul de 24 de ani are peste 2,6 milioane de abonați pe YouTube și – în ciuda faptului că nu are experiență politică – a strâns cele mai multe voturi din țara sa.

El este cunoscut pentru provocările sale. Unele dintre acestea includ încercarea de a îmbrățișa 100 de celebrități – inclusiv pe Elon Musk – și petrecerea unei săptămâni într-un sicriu.

„A fost un șoc ceea ce s-a întâmplat, un miracol”, a spus Panayiotou, în 10 iunie, după ce a aflat rezultatele alegerilor europarlamentare din țara sa.

El a declarat pentru postul de stat CyBC: „Partidele ar trebui să ia asta ca pe un avertisment că trebuie să se modernizeze și să asculte oamenii”.

El și-a sărbătorit victoria cu o adunare în Piața Eleftheria din capitala Nicosia, unde a spus, conform BBC: „Scriem istorie. Nu doar în Cipru, ci și la nivel internațional”.

Potrivit Politico, Panayiotou a declarat în ianuarie că va candida pentru un fotoliu de europarlamentar.

Apărând la televiziunea cipriotă, Alpha Cyprus - unde purta pantofi sport, pantaloni scurți, o jachetă de costum și trei cravate -, a recunoscut că nu a votat niciodată, știa puțin despre politică și UE, dar nu mai suporta continuarea guvernării de către „tocilarii” de la Bruxelles.

Când Panayiotou și-a depus candidatura în aprilie, el a recunoscut că scopul său nu era să fie ales, ci să motiveze tinerii să se implice în politică.

Cel mai votat europarlamentar din Cipru

Cipru are o populație de aproximativ 900.000 de locuitori, dintre care peste 683.000 au fost înscriși la alegeri.

Prezența la vot în Cipru a fost de puțin sub 59% - în creștere față de 45% la alegerile din 2019, analiştii atribuind creșterea în parte „factorului Fidias”.

Conform analizei datelor de la exit poll de către site-ul de știri Philenews, Panayiotou a câștigat 40% din voturi din grupul de vârstă 18-24 de ani și 28% din voturi din grupul de 25-34 de ani.

Au fost aleși șase europarlamentari ciprioți.

Panayiotou s-a clasat pe locul al treilea - 19.4 din voturi %- în urma partidului conservator DISY (25%), care și-a păstrat cei doi europarlamentari, și a partidului comunist AKEL (22%), care a pierdut unul dintre cei doi europarlamentari ai săi.

Ciprioții au ales și un europarlamentar din partidul ultranaționalist ELAM (11%) și unul din partidul centrist Diko (10%).

Legătura cu România a singurului youtuber din Parlamentul European

Reporterul „Adevărul”, prezent la prima întrunire a noului legislativ european, a făcut un scurt interviu cu Panayiotou.

Când a auzit că suntem din România, youtuberul a exclamat: „Din România? Super”. I-a spus, apoi, consilierei sale, încântat: „Sunt din România”. Am aflat mai târziu că cipriotul și-a ales o consilieră româncă, pe Gina Voinea, una dintre cele mai experimentate asistente de europarlamentar din instituția europeană.

Fidias a realizat chiar și un clip pe Instagram în care o prezintă pe Gina drept unul dintre cei mai buni consilieri din Parlamentul European, cu peste 20 de ani de experiență, pe care a ales-o din 100 de candidați.

„Am obligat-o să nu se întoarcă în România și să stea cu mine la Bruxelles pentru a mă consilia cu privire la inițiativele legislative”, a spus el.

„De ce ai vrut să lucrezi cu un copil prostuț ca mine?” – o întreabă el.

„Pentru că vrei să aduci politica UE și instituțiile europene aproape de cetățeni și acest lucru este foarte important pentru democrație”, a răspuns Gina.

Gina Voinea și-a început cariera la Fundația Konrad Adenauer, în 2004, unde a activat în funcția de coordonator de proiect. Din 2011 și până în 2013, a fost consilier în cadrul guvernului, consilier parlamentar și consultant politic.

Din 2018 este consilieră în cadrul Parlamentului European. A absolvit la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București și a făcut un masterat de marketing politic și electoral la SNSPA.

„Vreau să fac politica cool”

Fidias acordat un scurt interviu pentru „Adevărul”. El a susținut că nu este primul youtuber din Parlamentul European, însă în această legislatură este singurul.

„E interesant. Am 24 ani, mă simt binecuvântat că am primit această oportunitate. E ciudat, deoarece am fost cel mai votat europarlamentar din țara mea, deși nu am vreun program politic, nu am experiență politică, sunt surprins și eu. Acest lucru arată că poate politica se schimbă, poate puterea social media, puterea cinstei și puterea de a spune adevărul sunt mai importante decat să porți cravate și să te prefaci că ești serios”, a răspuns el.

Întrebat dacă va putea să schimbe politica din Parlamentul European, Fidias a susțiut:

„Voi încerca. Scop meu este să facă politica „cool” (interesantă-nr), acum este plictisitoare”, a spus el.

„Nimănui nu-i pasă de politica europeană. Oamenii aceștia iau decizii care ne afectează viața de zi cu zi și pe noi nu ne întreabă nimic, nu știm ce se întâmplă. Și nu e corect. Trebuie să fim mai implicați, să avem un cuvânt de spus, să schimbăm lucrurile”, a detaliat youtuberul.

El vrea să folosească social media pentru a putea să pună presiune pe Parlament și pentru a influența decizii: „Asta am făcut în țara mea. Am avut o problemă cu educația și am făcut clipuri despre asta pe rețelele sociale. Apoi, miniștrii m-au sunat și m-au invitat să discutăm. Am obținut foarte multă putere prin social media în Cipru. Asta vreau să obțin și în Europa pentru a putea pune pe agendă problemele în care eu cred și în care oamenii cred.”

De asemenea, youtuberul intenționează să lucreze la politicile europene: „Să schimb legi și alte chestiuni de acest gen”. În acest scop a angajat-o pe Gina Voinea.

Întrebat ce vor urmăritorii lui de la el în Parlamentul European, cipriotul a susținut că aceștia vor să înțeleagă cum funcționează politica europeană: „acum am milioane de vizualizări, imaginați-vă câte voi avea peste 5 ani”, a spus el.

Unul dintre puținele subiecte pe care le-a abordat în campania electorală a fost educația, care rămâne prioritatea sa.

„În campania electorală, în Cipru, nu am abordat multe subiecte. Am abordat un subiect pe care-l știu – educația. E unul dintre cele mai importante lucruri pentru a avea o economie de succes și o țară de succes. Cred că educația în Europa omoară creativitatea. De exemplu, eu când eram în școală, profesorii m-au făcut să urăsc istoria. Acum, istoria mi se pare cea mai interesantă materie din lume”.

Provocările Panayiotou

YouTuberul cipriot a devenit popular în toată lumea când a reușit, după mai bine de 3 luni, în care a așteptat de dimineața până seara la sediul Twitter, să-l îmbrățișeze pe Elon Musk.

El a făcut o obișnunță din a se supune la tot felul de provocări precum: să se antreneze 7 zile cu călugări Shaolin, a călătorit gratis în jurul lumii, a încercat cele mai periculoase 10 sporturi din lume.

Anul trecut, Panayiotou a fost forțat să-și ceară scuze după ce a provocat indignare în Japonia pentru un videoclip YouTube în care a călătorit cu trenul fără să plătească și a luat micul dejun, gratis, la un hotel de cinci stele.

Clipul, care a strâns milioane de vizionări, l-a prezentat călătorind prin Japonia cu faimosul Shinkansen. Când a venit controlorul, actualul europarlamentar s-a ascuns în toalete și s-a prefăcut că este bolnav.

În autobuz a fost prins fără bilet și a fost dus la o secție de poliție, unde a fost reținut timp de cinci ore înainte de a fi eliberat.

Mai târziu se preface că este oaspete la un hotel pentru a primi un mic dejun gratuit. „Și plecăm de la hotel fără să fim prinși și fără nicio problemă”, spune el în fața camerei.

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale i-au cerut să-și ștergă videoclipul pentru a dovedi că scuzele sale sunt sincere. Videoclipul a fost eliminat de pe canalul său de YouTube.

Astfel, legătura cu România a singurului YouTuber din Parlamentul European, consiliera Gina Voinea, va avea grijă ca Fidias ca el să reușească să facă politica europeană cool.