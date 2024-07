Europa care ne aplauda pentru galeria de la Euro 2024 este șocată de SOS. „Circul Dianei Șoșoacă ne face de rușine”

Circul făcut de Diana Șoșoacă la dezbaterile privind alegerea președintelui Comisiei Europene i-a șocat pe europarlamentarii străini, chiar și pe naziștii germani (AfD), susține liberalul Rareș Bogdan. După ce a fost felicitat pentru românii de la Euro 2024, i se cer explicații pentru Șoșoacă.

Politico - cea mai prestigioasă sursă de informare despre activitatea instituțiilor europene, anunța, ieri, citând „Adevărul” descinderea Dianei Șoșoacă în Parlamentul European și planurile ei de a aduce un preot pentru a sfinți clădirea legislativului.

La dezbaterile privind alegerile președintelui Comisiei Europene, europarlamentara SOS și-a intrat în „atribuții”: cu botniță la gură și cu saci negri în mâini a început să facă circul cu care parlamentarii români sunt obișnuiți. Spectacolul i-a șocat până și pe cei mai radicali europarlamentari, susține liberalul Rareș Bogdan. A fost nevoie de șase angajați ai Parlamentului pentru scoaterea ei din plen.

Liberalul Rareș Bogdan a susținut că a fost întrebat de numeroși parlamentari străini despre spectacolul pus în scenă de conaționala sa:

„Toți cei din jurul meu erau șocați și m-au întrebat: „ce e cu această doamnă?” Astfel de comportamente, cel puțin eu, în ultimii 5 ani, nu am văzut în Parlamentul European. E pentru prima dată când văd așa ceva și vă spun cu sinceritate că am fost extrem de rușinat, am stat cu cap pământ”

„Laude pentru galerie, explicații pentru europarlamentari”

„Mă întrebam de ce poporul acesta trebuie să aibă astfel de momente în care să se rușineze de reprezentanții care ajung în legislativ la nivel european. Românii sunt oameni civilizați, oameni educați. 22 de milioane de români sunt educați și civilizați” – a susținut liberalul

El spune că cei 500.000 de români care au votat-o pe Șoșoacă „n-au trimis-o să facă circul pe care l-a făcut astăzi și probabil o parte dintre ei sunt la rândul lor rușinați de ceea ce a făcut doamna Șoșoacă. Dar vă spun cu siguranță că 22 de milioane de oameni sunt (rușinați-nr)”.

Bogdan susține că reprezentata SOS „a reușit să aducă de servicii României mai multe decât au adus foarte multe episoade triste din istoria ultimilor 30 de ani”.

„Și naziștii germani au dezaprobat gesturile româncei”

„Chestiunea asta nu ne onorează și ar trebui să ne pună pe gânduri. Vedeți, oricât de mult ne-am comporta noi, ceilalți, 32, corect, coerent, alături de ceilalți, civilizat, european. Faptul că vine o singură doamnă care începe să urle, să strige, să-și pună botnițe, să arunce cu saci negri de morți, de cadavre, cu icoane prin Parlamentul European, e suficient pentru a afecta România”, a susținut Bogdan.

Același lucru l-a spus și europarlamentarul Siegfried Mureșan:

„Doamna Șoșoacă s-a făcut de râs astăzi în Parlamentul European. Nu s-a făcut de râs în numele României, s-a făcut de râs în nume personal.

Nu am văzut niciodată, în 10 ani de mandat, un comportament atât de primitiv și de inadecvat în Parlamentul European.

Comportamentul acesta este, pentru mine, o motivație în plus să muncesc mai mult, să fiu mai harnic, să arăt colegilor din Parlamentul European că România este un stat proeuropean, cu oameni civilizați, care respectă regulile și valorile europene”.

Întrebat dacă va cere sancțiuni împotriva Dianei Șoșoacă, Rareș Bogdan susține că deocamdată trebuie să dea explicații:

„Eu sunt unul dintre cei care au dat explicații și vă sigur că nu sunt singurul. M-a întrebat șeful delegației poloneze, șefa delegației portugheze, șeful delegației italiene, unul din șefii delegației Germania, toți m-au întrebat, șeful delegației irlandeze, șeful delegației spaniole...deci, toți oamenii ăștia au fost în imediata mea vecinătate și m-au întrebat”.

„Așa sunt românii”

Bogdan spune că a fost întrebat chiar de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola despre Șoșoacă.

Liberalul a susținut că a auzit europarlamentari francezi spunând, după incidentul neplăcut: „așa sunt românii” și a intervenit, precizându-le că nu „așa sunt românii” și că au existat și există manifestări exagerate în toate partidele de extremă dreapta.

„Am văzut dezaprobare chiar și în rândul celor care sunt recunoscuți în țările lor și la nivel european ca fiind anti-democrați cum sunt naziștii din AfD-ul german. Jumătate dintre ei sunt naziști, adică nu au o problemă să-i ridice osanale lui Hitler sau cei din Partidul Libertății sau cei din Frontul Naționaa”, a spus europarlamentarul.

Bogdan a susținut însă că reacția europarlamentarei a fost dezaprobată chiar de parlamentari de extremă dreapta: „Jordan Bardella și-a dus mâna la cap când a văzut ce se întâmplă”.

Sancțiuni împotriva Dianei Șoșoacă

Bogdan a susținut că se pot lua mai multe sancțiuni împotriva Dianei Șoșoacă, în contextul în care regulamentul Parlamentului European este mai dur decât cel al legislativului de la noi.

„Sancțiuni în primă fază financiare, de blocare pe termen scurt a intrării în cadrul plenului. Până la urmă, va putea duce până la șa se luni de suspendare. Dar e o chestiune care trebuie să se întâmple repetitiv. Deci nu e o chestiune care să se întâmplă imediat. Pot să-i fie tăiați banii pentru cabinet”, a explicat liberalul.

El susține că nicio sancțiune însă nu va șterge imaginea Dianei Șoșoacă din publicația Politico, cea mai prestigioasă instituție media din Bruxelles, în care aceasta îl laudă pe „Putin pacificatorul”.

Ce spune Regulamentul Parlamentului European

Conform Regulamentului Parlamentului European următoarele măsuri imediate pot fi luate împotriva europarlamentarei:

1. Președintele cheamă la ordine orice deputat care încalcă regulile de conduită stabilite la articolul 10 alineatul (3) sau (4).

2. În caz de repetare a încălcării, Președintele cheamă deputatul respectiv din nou la ordine, iar acest fapt se consemnează în procesul-verbal.

3. Dacă încălcarea continuă, sau în cazul unei noi încălcări, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt deputatului respectiv și acesta sau aceasta poate fi exclus(ă) din sală de către Președinte pentru restul ședinței. De asemenea, în cazuri deosebit de grave, Președintele poate să recurgă la această ultimă măsură imediat, fără o a doua chemare la ordine. Secretarul General asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul aprozilor și, dacă este necesar, al personalului de securitate al Parlamentului.

4. În cazul în care se produce agitație, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, Președintele, în vederea restabilirii ordinii, suspendă ședința pentru o perioadă de timp determinată sau o închide. În cazul în care nu se poate face auzit, Președintele părăsește fotoliul prezidențial, fapt ce atrage suspendarea ședinței. Aceasta se reia la convocarea Președintelui.

5. Președintele poate hotărî întreruperea transmisiei în direct a ședinței în cazul încălcării articolului 10 alineatul (3) sau (4) de către un deputat.

6. Președintele poate decide să elimine din înregistrarea audiovizuală a lucrărilor acele părți din discursul unui deputat care încalcă articolul 10 alineatul (3) sau (4).

Decizia respectivă are efect imediat. Decizia se supune însă Biroului spre confirmare cel târziu la patru săptămâni de la adoptarea ei, sau, dacă Biroul nu se reunește în perioada respectivă, în cadrul următoarei sale reuniuni.

7. Competențele prevăzute la alineatele (1)-(6) sunt atribuite, mutatis mutandis, președintelui de ședință al organelor, al comisiilor și al delegațiilor, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.

8. Dacă este cazul, luând în considerare gravitatea încălcării regulilor de conduită, președintele de ședință plenară sau președintele unui organ, al unei comisii sau al unei delegații poate adresa Președintelui o cerere de aplicare a articolului 183, cel târziu până la următoarea perioadă de sesiune sau până la următoarea reuniune a organului, a comisiei sau a delegației în cauză.

Articolul 183 prevede mai multe sancțiuni printre care suspendarea între 2 și 60 de zile și ajunge până la suspendarea sau retragerea mandatului.

De la aplauze pentru galerie, la explicații pentru parlamentari

Rareș Bogda susține că este foarte neplăcut ca după ce a primit felicitări pentru galeria românilor de la Campionatul European din Germania, să fie întrebat cu stupefacție despre comportamentul Dianei Șoșoacă.

„Dar vedeți, e dureros faptul că noi avem de dat explicații despre acest circ, după ce, exact în urmă cu o săptămână, cred, la Bruxelles, pe coridor, eram oprit de eurodeputați germani sau de eurodeputați spanioli sau italieni sau olandezi care-mi spuneau că au rămas impresionați de comportamentul fanilor români în Germania, pe stadioanele de fotbal, când au susținut reprezentativa”, a detaliat el.

Până și Poliția Germană a dat ca exemplu fanii Românei de la Euro 2024: „Același lucru l-au spus și poliția germană și forțele de securitate, că n-au întâlnit încă 40.000 de oameni pe un stadion la Frankfurt, de exemplu, să nu facă nici măcar un incident. La nicio țară n-au mai avut așa ceva. Plus comportamentul comercial, adică faptul că au consumat, că s-au distrat, că au fost niște cetățeni europeni model în acele zile... Le anulează un astfel de om care apare în Parlamentul European”, a spus Bogdan.

El a susținut că nu-l interesează ca Șoașoacă s-a auto-izolat, nefiind primită în niciun grup parlamentar, ci „mă interesează răul pe care l-a făcut României prin aruncarea unei anateme complet nedrepte asupra unor oameni care muncesc în Europa, care călătoresc în Europa, care sunt cetățeni europeni. Circul Dianei Șoșoacă ne face de rușine” - a concluzionat europarlamentarul.