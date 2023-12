Jocuri de culise pentru aderarea României la Schengen. Cum s-au implicat diplomații americani în deblocarea negocierilor

Cotidianul austriac Der Standard notează că încercarea schimbării opiniei Guvernului de la Viena pe tema Schengen au stat inclusiv diplomați americani, aceștia purtând discuții cu politicienii din Austria.

„Viena face primul pas pentru a pune capăt veto-ului Schengen” este titlul articolului Der Standard în care e punctat faptul că „Bulgaria și România urmează să primească solicitanții de azil și să consolideze protecția frontierelor”.

„Guvernul de la Viena a blocat procesul timp de luni de zile, dar acum Olanda, care s-a opus doar aderării Bulgariei la Schengen, dar nu și României, ar putea ridica veto-ul. Austria ar fi atunci pe cont propriu. Discuțiile dintre fostul ambasador al SUA în Austria, Ronald Lauder, și diplomatul american responsabil pentru Europa, James O’Brien, cu politicienii de la Viena au fost, probabil, de asemenea, decisive în decizia de a ceda. România este un aliat important al SUA în Europa de Est”, arată cotidianul austriac.

De altfel, austriecii nu menționează, dar Marcel Ciolacu a avut o întrevedere inclusiv cu Lauder în turneul său din Statele Unite ale Americii.

„Următorii pași urmează să fie stabiliți luni și marți, în cadrul Forumului Salzburg, o reuniune a miniștrilor de interne din UE care se desfășoară la Brdo, în Slovenia. La Brdo, se așteaptă ca Karner să înainteze condiția ca misiunea Frontex în Bulgaria să fie triplată și să se cheltuiască și mai mulți bani UE pentru infrastructura de protecție a frontierelor. Frontiera dintre Bulgaria și România, pe Dunăre, urmează să fie monitorizată în continuare”, mai arată sursa citată.

Liderii Coaliției, optimiști privind rezolvarea problemei

„Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția în ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru România. Asta înseamnă că românii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci când zboară în interiorul Uniunii Europene. Am făcut eforturi mari în ultimele luni să ajungem în acest punct și le sunt recunoscător tuturor celor care au luptat pentru România. Ministrul Predoiu are mandat să se vadă cu ministrul de interne austriac și să ducă negocierile la bun sfârșit. După ani de zile de așteptări, vom realiza împreună și acest vis! România merită în Schengen!”, a afirmat Ciolacu, după ce presa austriacă a anunțat pasul în față privind negocierea aderării la Schegen.

În schimb, președintele PNL a vorbit de prudență. „Salutăm declarațiile ministrului de interne austriac care dovedesc o flexibilizare a poziției partenerilor austrieci. Ceea ce a făcut ministrul Karner, a fost o declarație publică încurajatoare în care a pus și unele condiții care se vor discuta și analiza în perioada următoare. Decizia o așteptăm la consiliul extraordinar JAI organizat la finalul anului de președinția spaniolă la UE. Madridul a dovedit implicare în identificarea unor soluții constructive într-o optică europeană. Pentru că au apărut și în spațiul public românesc primele declarații, consider că o eventuală reușită este consecința conlucrării tuturor forțelor politice, a instituțiilor statului, în mod deosebit Președinție și Guvern, și în special activitatea profesionistă a ministerului de interne și a ministerului de externe”, a punctat liderul PNL.

„Până la posibila decizie în ceea ce privește Schengen apreciem deschiderea colegilor de la Viena. Așteptăm să vedem și rezultatul votului olandez și rezultatele discuțiilor cheie ale miniștrilor de interne prezenți în Slovenia luni 11 Decembrie. Există o dinamică cu un ton mai pozitiv dar care deocamdată rămâne în chenarul prudenței și al negocierilor”, a conchis președintele Senatului.