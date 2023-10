Iohannis face prima sa vizită oficială în Ungaria în 9 ani de mandat. Cum arată programul

Preşedintele Klaus Iohannis va efectua, miercurea viitoare, o vizită oficială în Ungaria, a informat, vineri, Administraţia Prezidenţială. Este prima vizită oficială pe care șeful statului o face în țara vecină în nouă ani de mandat.

Potrivit Agerpres, liderul de la Palatul Cotroceni urmează să se întâlnească cu preşedintele Ungariei, Katalin Novak.

Pe de altă parte, președinta Ungariei, deși mai mai nouă în funcție, a efectuat o vizită oficială în România în luna septembrie. Președintele României i-a la acea dată cerut șefei de stat a Ungariei ca țara sa să respecte procedurile internaționale și toate proiectele finanțate de Budapesta să primească un acord din partea autorităților de la București.

„Urez bun venit în România doamnei Katalin Novák, Președintele Ungariei! Welcome! Am avut astăzi oportunitatea unor discuții aprofundate cu doamna Președinte, în continuarea celor desfășurate în marja Summitului Formatului B9 de la București, din 10 iunie. Am asigurat-o pe doamna președinte de întreaga disponibilitate a autorităților române și a mea personal pentru consolidarea dialogului și a cooperării bilaterale. România urmărește ca această cooperare cu Ungaria, un stat vecin important, să se desfășoare în cele mai bune condiții și să aibă o dinamică pozitivă, de dezvoltare și aprofundare, în interesul cetățenilor celor două țări, indiferent de originea etnică”, a precizat Klaus Iohannis.

De asemenea, șeful statului a vorbit de parteneriatul strategic între cele două părți. „Pentru a atinge acest rezultat, este necesar ca ambele părți să confere o reală valoare unui instrument fundamental pentru relațiile noastre bilaterale - Parteneriatul Strategic dintre România și Ungaria, care se află în 2022, în acest an, într-un moment aniversar – 20 de ani de la lansarea acestuia. România este pregătită să facă acest lucru și contez pe doamna Președinte Novák în același sens, astfel încât să transformăm în realitate proiectele de interes pentru statele și cetățenii noștri. Am discutat pe larg cu doamna Președinte despre toate temele importante în plan bilateral, inclusiv despre o serie de parametri care să ghideze cooperarea noastră viitoare, care trebuie să fie una pragmatică și orientată spre rezultate concrete, structurată pe baza principiilor și a valorilor incluse în documentele fundamentale ale cooperării bilaterale. Am reiterat importanța dialogului pentru rezolvarea în plan bilateral a tuturor aspectelor de interes și pentru evitarea abordărilor unilaterale, care nu pot duce la soluții durabile”, a completat Iohannis.

Iohannis și Viktor Orban

Klaus Iohannis s-a întâlnit într-un format restrâns și cu premierul Ungariei, Viktor Orban, în decembrie 2022, pentru semnarea unui contract în energie. Alături de Viktor Orban au fost prezenți și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei europene, Irakli Garibashvili, premierul Georgiei, și Ilham Aliy, președintele Azerbaidjanului.

Viktor Orban venea la doar câteva luni de la un discurs cu tente rasiste la Băile Tușnad, în vara lui 2022. De altfel, un an mai târziu, premierul Ungariei a ironizat solicitarea părții române ca în discursul de la Tușand să evite subiecte sensibile. Iar Orban exact acest lucru nu a făcut, preferând să vină iar cu declarații controversate