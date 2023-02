Iohannis, despre flexibilizarea PNRR: Sunt puncte care vor trebui clarificate și rediscutate

Președintele României susține că va cere în Consiliul European o flexibilizare pe zona fondurilor europene altfel încât banii să poată fi folosiți acolo unde este nevoie. Iohannis a adăugat că anumite puncte din PNRR trebuie „clarificate și rediscutate”.

„Eu personal voi solicita o flexibilizare în două zone. O dată o flexibizare în zona ajutorului de stat – dacă vrem să atragem investiţii relevante, investiţii de înaltă tehnologie, este clar că trebuie să folosim, într-o oarecare măsură, şi ajutorul de stat pentru a face locaţia economică România interesantă şi importantă”, a declarat Klaus Iohannis înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Șeful statului a precizat că a două zona în care va cere flexibilizare este cea a fondurilor europene, însă această discuție este una „mai complicată și probabil va mai dura un pic”.

„Noi am aprobat fondurile europene înainte de criză, înainte de război. Am aprobat PNRR înainte de criza energetică, înainte de inflaţie. Deci ne aflăm în cu totul alte condiţii decât atunci când am aprobat acele fonduri şi, după părerea mea, este nevoie de o flexibilizare ca să putem folosi aceşti bani acolo unde este nevoie, şi decizia, de asemenea, trebuie să fie mult mai rapidă”, a adăugat Iohannis.

Întrebat dacă solicitările privind flexibilizarea fondurilor europene privesc și PNRR-ul, Iohannis a precizat că anumite puncte trebuie „clarificate și rediscutate” și în acest sens așteaptă deschidere din partea Comisiei Europene.

„Au fost decise la vremea respectivă anumite fonduri pentru anumite sectoare și Guvernul trebuie să aibă libertatea să reanalizeze în condițiile în care tot mediul economic s-a schimbat și să vadă dacă anumite chestiuni trebuie rediscutate. Nu vreau să pun sub semnul întrebării toate fondurile de coeziune și tot PNRR-ul, asta ar fi eronat. Dar sunt puncte care vor trebui clarificate și rediscutate și aștept deschidere din partea Comisiei Europene pentru această discuție atunci când Guvernul o va cere. Nu eu discut cu Comisia sectorial ce anume fonduri se pun dintr-o parte în alta, dar știu că există preocupări. I-ați văzut pe miniștri solicitând posibilitatea de a realoca anumite fonduri, sigur acestea trebuie analizate, premierul trebuie să ia o decizie care se duce la Comisie. Dacă se ia o decizie să se ceară o rediscutare, o flexibilizare, e legitimă așteptarea să există deschidere la Comisie”, a afirmat președintele Klaus Iohannis.