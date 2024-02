Iohannis cere aderarea completă la Schengen: „Va întări considerabil Uniunea și securitatea Uniunii

Președintele Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, înaintea discursului din plenul Parlamentului European, că a discutat cu șefa legislativului, Roberta Metsola, inclusiv despre continuarea eforturilor pentru aderarea completă la Schengen, nu doar cu frontierele aeriene.

„Mă aflu aici la Parlamentul European la invitația doamnei președinte Metsola, pentru a a participa la dezbaterea „This is Europe” și pentru a avea un dialog cu membrii Parlamentului Euopean pe temele europene. Am avut o întâlnire foarte bună cu doamna președintă, întotdeauna avem discuții foarte bune și evident i-am mulțumit pentru sprijinul constant și ferm pentru obiectivul nostru al românilor de a intra în spațiul Schengen, apartenența deplină a României la spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre cât mai curând va întări considerabil Uniunea și securitatea Uniunii și va înlesni coeziunea și cooperarea dintre noi”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a spus că a discutat cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola despre prioritățile de pe agenda europeană.

„Am discutat despre prioritățile de pe agenda europeană în această perioadă foarte importantă când ne pregătim pentru alegerile europarlamentare. Ne pregătim de asemenea pentru decizii cu impact pe termen lung pentru viitorul nostru ca Uniune, inclusiv adoptarea noii agende strategice, vorbim despre extinderea Uniunii, despre gestionarea migrației, stimularea competitivității sau întărirea pieței interne, pe scurt demersuri care să ne consolideze Uniunea intern și extern și foarte important -după părerea mea, să consolideze rolul global al Uniunii Europene”, a precizat Iohannis.

Sprijinul pentru Ucraina

Șeful statului a subliniat de asemenea că a vorbit cu șefa legislativului european și despre cum poate fi sprijinită Ucraina, aflată în război, și Republica Moldova, în parcursul european.

„Am apreciat foarte mult eforturile doamnei președinte de reformare a Parlamentului European prin măsuri ferme, clare, curajoase de creștere a transparenței a responsabilității și a integrității. Am discutat clar și despre războiul din Ucraina și cum trebuie să rămânem uniți. Am discutat, cum discutăm de fiecare dată trebuie să vă spun, și despre Moldova ce se poate face pentru a veni în sprijinul Moldovei mai ales acuma după ce s-a decis că este cazul să devină parte a spațiului european. Avem, noi avem o viziune comună despre viitorul nostru al Uniunii și cred că este foarte bine că multe din aceste chestiuni să fie discutate astăzi în Parlamentul European. Eu voi lansa o serie de idei pe care le-am elaborat în ultima vreme. Sunt foarte curios să văd ce reacție au parlamentarii europeni”, a afirmat președintele țării.

Klaus Iohannis a menționat de asemene, ceea ce va aprecia și în plenul Parlamentului European, că pledează pentru „o Uniune puternică”, cu „concepte solide”, care să fie în beneficiul cetățenilor europeni.

„Această dezbatere de tip „This is Europe” are o tradiție, acuma deja din 2022, și cred că este un format care generează nu doar idei și dezbateri ci și soluții și mă bucur că deschid seria dezbaterilor „This is Europe” din acest an, un an extraordinar de important pentru Uniune, pentru politicienii din Uniunea Europeană. Avem alegerile europene, dar avem și foarte multe alegeri în state membre. Voi sublinia și în plen, dar pot să spun și acum că eu pledez pentru o Uniune puternică, o Uniune consolidată, unită, solidară și cu concepte solide pentru parcursul pentru următorii ani, în beneficiul cetățenilor europeni”, a conchis șeful statului.