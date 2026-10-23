 Gaura inventată: cum își pregătește PSD alibiul pentru bugetul pe 2027, după rețeta lui Orbán din 2010 | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Gaura inventată: cum își pregătește PSD alibiul pentru bugetul pe 2027, după rețeta lui Orbán din 2010

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pe 3 iunie 2010, la câteva zile după instalarea guvernului Orbán, vicepreședintele Fidesz Lajos Kósa a declarat că Ungaria mai are șanse mici să evite un scenariu grecesc. A doua zi, purtătorul de cuvânt al premierului, Péter Szijjártó, a explicat că guvernul socialist anterior falsificase datele economice, ca în Grecia. Forintul a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul an, iar costul asigurării împotriva unui default a urcat cu 23%. Danske Bank a scris atunci că declarațiile arată cât de puțin înțelege noul guvern funcționarea piețelor.

Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Cifrele nu justificau panica. Guvernul socialist coborâse deficitul la 4% din PIB în 2009, prin tăieri dure de cheltuieli. Două zile mai târziu, chiar comisia numită de Orbán să verifice bugetul, condusă de Mihály Varga, a admis că ținta de 3,8% putea fi atinsă. Ungaria nu a intrat în default. Pagubele produse de un narativ fals rămăseseră însă pe piețe.

Rețeta a ajuns la București. Săptămâna aceasta, PSD a anunțat că datele Eurostat confirmă „eșecul austerității” guvernului Bolojan, invocând un deficit de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea, cel mai mare din Uniunea Europeană. AUR a mers mai departe: liderul senatorilor săi, Petrișor Peiu, acuză guvernul anterior că a prezentat o imagine falsă a deficitului.

PSD fabrică o gaură din citirea trunchiată a unei cifre Eurostat pentru a-și pregăti alibiul: când va încetini consolidarea fiscală și nu își va putea finanța promisiunile, vina va fi a guvernului Bolojan. Factura acestui alibi o va plăti România, în rating și în dobânzi.

Cifra spune altceva. Procentul de 9,2% este deficitul unui singur trimestru, ajustat sezonier și raportat la PIB-ul acelui trimestru. Neajustat, același trimestru are 7,8%. Cifra nu reprezintă nici deficitul pe șase luni, nici prognoza pentru întregul an. Pe primul semestru, deficitul a fost de 2% din PIB după metodologia cash, față de 3,64% în aceeași perioadă a anului trecut, și de 3,4% după metodologia europeană ESA.

Diferența dintre trimestru și semestru are două explicații cunoscute. Prima: miliardele de euro avansate din bugetul național pentru încheierea investițiilor din PNRR, pe care Uniunea Europeană le decontează în ultimul trimestru. A doua: despăgubirile de peste 3,4 miliarde de lei către Pfizer, înregistrate la data deciziei. Moody's estimează pentru acest an un deficit de 5,8%, iar Fitch, de 5,9%, ambele sub ținta de 6% asumată de guvernul Bolojan. Agențiile de rating au citit cifrele corect. PSD a ales să le citească greșit.

Moștenirea reală poartă semnătura PSD. În 2024, sub guvernul Ciolacu, România a încheiat anul cu un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Guvernul Bolojan a preluat acest incendiu și l-a redus. În primul trimestru din 2026, Eurostat a consemnat pentru România cea mai amplă corecție a deficitului dintre toate statele membre. Costul l-au plătit românii, prin taxe mai mari și cheltuieli tăiate, iar noi, liberalii, ne-am asumat politic această decizie. PSD a avut miniștri în guvernul care a adoptat aceste măsuri. Astăzi le numește dezastru.

Scenariul se scrie deja. În prima săptămână a guvernului Niculescu, ministrul Dezvoltării a cerut centralizarea tuturor facturilor restante din PNRR, ca să fie luate în calcul la bugetul pe 2027. Premierul spune că nu își dorește taxe noi, dar amână deciziile până la evaluarea situației bugetare de la sfârșitul anului. Minerii de la Vulcan au primit promisiunea unei excepții de la ordonanța „Trenuleț”, adoptată în decembrie 2025. Dominic Fritz a anticipat deja „descoperirea” marii găuri.

Piesele se leagă. O moștenire declarată catastrofală în toamnă justifică în ianuarie un buget care renunță la consolidare. Gaura este anunțată înaintea inventarului, pentru că rolul ei este să explice promisiunile pe care PSD știe că nu le poate onora.

Ungaria arată unde duce această rețetă. Narativul „scheletelor” lăsate de socialiști i-a oferit lui Orbán justificarea pentru ce a urmat. În decembrie 2010, Parlamentul de la Budapesta a votat transferul economiilor din pensiile private către stat: peste 10 miliarde de euro, aproximativ 10% din PIB, folosite pentru a reduce deficitul fără tăieri de cheltuieli. Banii puși deoparte de unguri pentru bătrânețe au acoperit greutățile bugetului unui guvern care tocmai acuzase că i se ascunseseră cifrele. Pilonul II de pensii din România reprezintă, după calculul premierului Niculescu, aproximativ 12% din PIB. Premierul a promis că nu se va atinge de el. Promisiunea trebuie urmărită la fiecare rectificare.

Aici se oprește analogia. Orbán avea în 2010 o majoritate de două treimi și putea vota singur orice. PSD guvernează minoritar, iar învestitura a depins de voturile PNL și UDMR. Am votat acest guvern ca să închidem o criză de aproape șase luni, pe baza unui acord limitat până la adoptarea bugetului pe 2027. Nu suntem la guvernare, iar votul nostru a avut o condiție: stabilitatea țării, nu confortul PSD.

PSD vine cu aceste fumigene pentru că, cel puțin așa consideră, primește un alibi pentru fiecare promisiune neonorată. AUR primește confirmarea tezei sale preferate, că tot sistemul minte, inclusiv cifrele oficiale.

Prețul se plătește pe piețe. Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a amintit că agenția de rating revine în ianuarie. România se află pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, iar chiar reprezentantul Ministerului Finanțelor a avertizat că o retrogradare ar restrânge cercul investitorilor și ar scumpi împrumuturile. Un partid de guvernământ care acreditează ideea unor cifre ascunse le oferă investitorilor exact argumentul pe care Budapesta l-a oferit în iunie 2010.

Bugetul pe 2027 devine testul. Vom cere trei lucruri:

  • respectarea traiectoriei de deficit asumate în fața Comisiei Europene;
  • Pilonul II neatins;
  • pactul pe patru ani pentru care pledează Lazea, astfel încât deficitul să coboare la 3% fără un nou șoc la fiecare schimbare de guvern.

Dacă PSD rupe consolidarea, acordul în baza căruia am votat învestitura își pierde obiectul.

Adevărul despre banii publici face parte din contractul dintre stat și cetățean. Cine falsifică diagnosticul ca să scape de tratament îi trimite factura pacientului.

În iunie 2010, Budapesta a pierdut încrederea piețelor într-o singură zi. Câteva luni mai târziu, ungurii și-au pierdut pensiile private. Gaura invocată de Fidesz nu a dus Ungaria în default, dar narativul construit pe ea a dus la naționalizarea economiilor a milioane de oameni. România poate învăța lecția înainte să primească factura.

Mai multe de la Alexandru Muraru

China, noua seducție a autoritarismului. Beijingul vrea să exporte indiferența față de comunism și să importe tăcerea Europei
Opinii
Din voturi în semnături: cum a ajuns suspendarea președintelui pârghia PSD în negocierea pentru guvern
Opinii
Majoritatea care a dărâmat guvernul Bolojan pe 5 mai a funcționat azi a doua oară: suficientă pentru a bloca, incapabilă să construiască
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Blocaj din nou la Curtea de Apel în cazul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu se înțeleg dacă îl eliberează sau rămâne în arest. Un al treilea judecător, așteptat să dea verdictul
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
Victor Becali, atacuri în valuri după ce s-a întâlnit cu „pisicuța” Chiricheș: „Plângea la mine în birou. Fii, mă, bărbat!”
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Situație excepțională în procesul lui Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat la Curtea de Apel
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Larisa Iordache a spus totul: ce i-a răspuns Simone Biles, cand s-a dus să facă poză cu ea
digisport.ro
image
Cea mai bună temperatură din dormitor pentru un somn bun
click.ro
image
Zbor misterios deasupra Mării Negre. Două aeronave de realimentare au survolat zona. Traseul indică operațiuni pentru avioane de luptă
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei
observatornews.ro
image
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
cancan.ro
image
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Noi cutremure în România! Zona neobișnuită în care pământul s-a mișcat la doar 5,7 km adâncime, românii au intrat în panică
playtech.ro
image
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
digisport.ro
image
De ce le spunem „păcănele”? Motivul la care nu te-ai fi gândit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă se schimbă cu o zi mai devreme în 2026. Dormim mai mult cu o oră!
romaniatv.net
image
Mii de paznici în școli. Ministrul Educației anunță primele măsuri după valul de violențe: ”Copiii nu se văd văzuți și simțiți”
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască
click.ro
image
A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia. Platforma permite și descărcarea unor documente, direct de pe telefon
click.ro
image
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ilona Brezoianu are un băiețel agitat! Cum îi face față și cine o ajută? „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască

OK! Magazine

image
Cerea să i se ofere tot timpul plăcere! Amanta regelui se plictisea ușor