 PSD îl acuză pe Bolojan pentru creșterea deficitului bugetar: „Eurostat a aprins lumina pe guvernarea Bolojan!” | adevarul.ro
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PSD îl acuză pe Bolojan pentru creșterea deficitului bugetar: „Eurostat a aprins lumina pe guvernarea Bolojan!”

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PSD îl critică pe fostul premier Ilie Bolojan după publicarea celor mai recente date Eurostat privind deficitul bugetar al României. Potrivit statisticilor europene din 21 octombrie, deficitul administrației publice a ajuns la 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, comparativ cu media comunitară de 3,5%.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-un comunicat de presă, social-democrații susțin că cifrele arată rezultatele negative ale măsurilor de austeritate și acuză fosta conducere a Guvernului că nu a reușit să reducă deficitul, în ciuda majorărilor de taxe și impozite.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan!”, afirmă PSD, care compară nivelul din trimestrul al doilea al acestui an cu deficitul de 7,7% din PIB înregistrat în aceeași perioadă din 2025, în timpul guvernării Marcel Ciolacu.

Datele Eurostat, ajustate sezonier, arată că deficitul României a evoluat de la 5,5% din PIB în primul trimestru din 2026 la 9,2% în trimestrul al doilea. Valoarea pentru primul trimestru a fost revizuită în creștere de la 3,6%, potrivit cifrelor prezentate în comunicatul PSD. <

Social-democrații interpretează această evoluție drept un argument împotriva politicilor de austeritate aplicate de Guvernul Bolojan și susțin că populația a suportat costurile măsurilor fără ca deficitul să fie redus.

„Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității! Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite!”, se arată în comunicatul partidului.

PSD afirmă că măsurile economice adoptate au contribuit la scăderea consumului și la deteriorarea situației economice. Aceste aprecieri reprezintă poziția politică a partidului.

În comunicatul transmis presei, PSD face referire și la evoluția produsului intern brut, a inflației și a vânzărilor cu amănuntul, prezentându-le drept indicii ale dificultăților economice cu care se confruntă România.

Potrivit datelor enumerate de partid:

  • Deficit bugetar: 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, față de media UE de 3,5% și media zonei euro de 3,3%.
  • Produsul intern brut: o scădere de 2% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform comunicatului PSD.
  • Inflație armonizată: 6,5% în septembrie 2026, potrivit cifrelor citate de partid.
  • Vânzări cu amănuntul: o scădere anuală de 5,7% în iulie 2026, cea mai mare din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat citate în comunicat. 

Pe baza acestor indicatori, PSD susține că România a înregistrat rezultate economice negative în perioada analizată. Partidul pune evoluțiile pe seama politicilor de austeritate, însă datele statistice, luate separat, nu stabilesc automat că aceste măsuri sunt singura cauză a tuturor evoluțiilor economice.

„Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcția de guvernare este întemeiat”, afirmă formațiunea în comunicat.

PSD susține că statul ar trebui să acorde mai multă atenție persoanelor cu venituri mici și medii, dar și companiilor care susțin economia.

„Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă”, se mai arată în mesajul partidului.

Social-democrații cer, de asemenea, ca măsurile de austeritate să fie înlocuite cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu programe de sprijin pentru industrie și micii antreprenori.

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