Bolojan, la plecarea din Guvern. „Se poate guverna și fără minciună”. Diana Buzoianu spune că a deblocat reforme

Fostul premier al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj public după încheierea mandatului său, în urma învestirii noului Guvern condus de Luca Niculescu. Acesta a afirmat că a încercat să guverneze cu respect față de banul public și cetățeni și că își păstrează responsabilitatea față de România. Și fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a transmis un mesaj de mulțumire după încheierea mandatului.

Fostul premier al României, Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Diana Buzoianu: „Un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate”

Fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că perioada petrecută în funcție a fost marcată de proiecte lansate și reforme deblocate.

„A fost o onoare să pot munci pentru România, din rolul de ministră în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate”, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Fosta șefă a Ministerului Mediului a subliniat că activitatea sa va continua într-o nouă etapă și că mai sunt numeroase lucruri de îmbunătățit pentru protejarea drepturilor cetățenilor și asigurarea unor condiții de viață demne în România.

„Munca noastră continuă într-o nouă etapă. Avem enorm de multe de îndreptat ca fiecare dintre noi să aibă toate drepturile protejate și să ducă o viață demnă în România”, a transmis Diana Buzoianu.

Bolojan: „Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu”

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Fostul șef al Executivului a mulțumit colegilor, colaboratorilor și partenerilor săi, dar și românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața dificultăților din perioada guvernării.

„Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră”, a transmis acesta.

Bolojan a subliniat că încheierea mandatului de premier nu înseamnă și sfârșitul responsabilității sale față de țară.

„Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a adăugat fostul premier.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit

Mesajul lui Ilie Bolojan vine după ce Parlamentul a învestit, marți, noul Guvern condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Noul Executiv beneficiază de susținerea PSD, PNL, UDMR și a altor parlamentari. Criza politică a durat aproape șase luni și au existat trei încercări eșuate de formare a unui Guvern în acest timp.