Ilie Bolojan neagă că i-a cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu PSD: „Dacă altcineva a cerut altceva n-am de unde să ştiu”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că nu i-a cerut preşedintelui să negocieze pentru el ceva politic cu PSD. Reacţia acestuia vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat că au fost persoane care au venit la el să-i spună să vorbească cu PSD-ul.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan Foto: George Călin /Inquam Photos

„Nu i-am cerut preşedintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Toate discuţiile instituţionale pe care le-am avut, în permanenţă au ţinut cont de problemele României, aspecte care ţin de politicile comune pe care Preşedinţia şi Guvernul le au de gestionat, apărare, politică externă, sau de aspecte foarte importante care ţin de PNRR, de absorbţie, de jaloane unde sumele foarte mari care au fost la bătaie legate de ultimele jaloane dacă nu ar fi fost trecută legislaţia prin Parlament ar fi însemnat că pe lângă cele 770 de milioane pe care le-am pierdut din vina PSD, pentru că n-a votat legea salarizării unitare, să pierdem şi alte sute de milioane acestea, au fost discuţiile la nivel instituţional. Dacă altcineva a cerut altceva n-am de unde să ştiu", a precizat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a arătat că „politica nu înseamnă doar aritmetica politică”, ci înseamnă principii, înseamnă consecvenţă înseamnă respectarea angajamentelor pe care ţi le-ai luat în faţa electoratului, scrie News.

„Problema nu este ceea ce s-a întâmplat în toamnă cu aritmetica parlamentară problema de bază a fost că demiterea guvernului şi spargerea coaliţiei s-au bazat pe o trădare iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poţi să construieşti ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă voi căuta în permanenţă, cât timp voi fi în spaţiul public, să respect principiile care ţin de consecvenţă, de respectarea angajamentelor pe care ni le-am luat în faţa cetăţenilor, de respectarea înţelegerilor politice, pentru că, fără asta, e greu de presupus că vom putea recâştiga, lumea politică, în anii următori, încrederea cetăţenilor", a mai comentat Bolojan.

Ce a spus Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce e o iluzie că PNL şi USR, în configuraţia politică actuală, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD, el arătând că, pentru a guverna o ţară, trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte din nicio ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%.

Şeful statului a mai spus că, dacă eşti minoritar în Parlament, ai două opţiuni, ori reuşeşti să formezi o coaliţie majoritară, dar nu vei face tot ce ţi-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliţie sau nu vrei să faci asta, mergi în Opoziţie şi speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare.

El a afirmat că „a văzut mulţi oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică: că noi ne luptăm cu PSD-ul, guvernăm în acelaşi timp, ne luptăm şi cu sistemul, ne luptăm şi cu preşedintele care susţine şi PSD-ul şi susţine sistemul".

„Foarte bine. Dacă n-ar fi fost alţii, în acelaşi timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la preşedinte şi să-i spună, n-ai putea să vorbeşti tu cu PSD-ul, că noi nu putem. Păi, sau una sau alta. Bineînţeles că am vorbit cu PSD-ul, dar, sau una sau alta, dacă vrem să avem o minimă decenţă", a mai spus Nicuşor Dan.