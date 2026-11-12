 Susținătorii lui Călin Georgescu au ieșit în stradă. Simion anunță un nou protest sâmbătă. Replica lui Ciucu: „Nu vrem scene ca în Paris” | adevarul.ro
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Susținătorii lui Călin Georgescu au ieșit în stradă. Simion anunță un nou protest sâmbătă. Replica lui Ciucu: „Nu vrem scene ca în Paris”

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Liderul AUR, George Simion, a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 10:00, în fața Primăriei Capitalei, acuzându-l pe primarul general Ciprian Ciucu că îngrădește libertatea adunărilor publice. Manifestația are loc în contextul disputei privind avizarea unui protest de susținere a lui Călin Georgescu. George Simion a anunțat că la manifestație sunt așteptați participanți din mai multe județe.

Liderul AUR George Simion
Liderul AUR George Simion Foto: FB

UPDATE 13.45 Protest în Piața Universității

Un protest pașnic pentru susținerea lui Călin Georgescu are loc în aceste momente în Piața Universității din Capitală, unde s-au strâns câteva persoane cu afișe cu fostul candidat la președinție. 

Apel la mobilizare și la evitarea violențelor

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul AUR a prezentat zece anunțuri și îndemnuri pentru susținătorii partidului, referitoare la acțiunile programate în următoarele zile.

Referitor la manifestația de sâmbătă, liderul AUR a făcut apel la participare și le-a cerut susținătorilor să vină cu steaguri tricolore.

„Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București”, a scris acesta.

Simion a susținut că aproximativ 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, printre care și americani, vor fi prezenți pentru a observa modul în care este respectată libertatea de exprimare.

„Circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniți fiecare cu steagul. Veniți cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocați de nimeni, nu vom deveni violenți, nu vom fi dictatori cum sunt ei”, a mai scris George Simion.

Liderul AUR a făcut apel și la susținătorii care nu pot ajunge în Capitală să se implice în mediul online, susținând că majoritatea televiziunilor vor prezenta versiunea autorităților.

„Toți cei care, din motive obiective, nu pot fi la București- vă rugăm să fiți mobilizați în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului”, a transmis acesta.

Tot în mesajul său, Simion a precizat și că AUR va fi prezent pe 1 Decembrie, de Ziua Națională, la Alba Iulia.

„În semn de continuitate și coerență, pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu”, a scris liderul AUR, încheind mesajul cu afirmația: „Călin Georgescu este nevinovat”.

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Replica primarului Ciprian Ciucu: „Am văzut că se anunță violențe. Nu vrem să vedem scene ca în Paris”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu știe să fi fost depusă o solicitare pentru organizarea protestului anunțat de George Simion. Edilul a precizat că avizarea manifestațiilor este decisă de o comisie, care trebuie să țină cont și de celelalte evenimente programate în București.

„Eu nu știu să fi depus cineva o cerere. Să vină domnul Simion să spună unde a depus-o. O comisie întreagă decide dacă avizează sau nu. Trebuie ținut cont că sâmbătă e și un meci important, și evenimente culturale”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a invocat și riscul producerii unor incidente violente, afirmând că autoritățile nu vor să se confrunte cu situații precum cele în care au fost vandalizate magazine în Paris.

„Am văzut că se anunță violențe. Nu vrem să vedem scene ca în Paris, cu magazine vandalizate”, a mai spus edilul.

Primarul a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

„Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe. Şi treaba comisiei acestea este fix de a proteja vieţii, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea maşini şi magazine vandalizate. Asta fac oamenii din comisie. Dacă alţii vor altceva, nu ştiu ce să zic”, a menţionat primarul Capitalei.

Despre acuzaţiile lui George Simion că preşedintele Dan s-ar fi informat în legătură cu autorizaţia pentru acest protest şi în legătură cu detaliile pentru acest protest, Ciprian Ciucu a spus: „Habar n-am despre ce vorbeşte domnul Simion.  Întrebaţi-l pe dânsul şi nu ştiu ce înseamnă consilierii mei. Consilierii mei personal, extrem de puţin, probabil. Consilierii generali din PNL, habar n-am dacă am vorbit cu careva dintre ei”.

De asemenea, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a precizat că MAI nu are atribuții în aprobarea sau interzicerea protestelor, ci doar în asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților, precum și a celorlalți cetățeni. Declarația vine în contextul manifestațiilor anunțate de AUR pentru sâmbătă, la București.

„Am suficientă experiență în administrație și în viața publică pentru a cunoaște foarte bine atribuțiile funcției pe care o ocup și modul în care acestea trebuie exercitate. În calitate de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, acționez potrivit legii, nu în baza unor ordine politice”, a transmis Marian Neacșu

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Ministrul a amintit că dreptul la protest pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat indiferent de organizatorii manifestației sau de nemulțumirile exprimate. În același timp, acesta a atras atenția că participanții trebuie să respecte legea și drepturile celorlalți cetățeni.

„Dreptul oamenilor de a protesta pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat, indiferent cine organizează manifestația sau ce nemulțumiri exprimă. În același timp, exercitarea acestui drept presupune respectarea legii și a drepturilor celorlalți cetățeni”, a precizat ministrul.

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