Firea, întrebată dacă eșecul de la prezidențiale este vina șefului PSD: „Răspund după parlamentare”

Gabriela Firea, președinta PSD București, a evitat luni seară, la sediul social-democraților, să răspundă întrebărilor cu privire la rezultatul dezastruos pentru partid al alegerilor prezidențiale. Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia din conducerea PSD după ce a devenit primul candidat al social-democraților din ultimii 35 de ani care a ratat turul II al prezidențialelor.

Întrebată de jurnaliști dacă rezultatul dezastruos pentru partid vine din vina lui Marcel Ciolacu, șefa PSD București, Gabriela Firea, a susținut că orice comentariu negativ la adresa președintelui ar afecta partidul în momentul de față, indicat fiind ca social-democrații să nu își spele rufele în public.

„Dati-mi voie sa răspund după alegerile parlamentare. Orice comentariu negativ la adresa președintelui s-ar întoarce împotriva partidului”, le-a spus Gabriela Firea jurnaliștilor.

Despre o revenire a social-democraților la următorul scrutin, cel pentru alegerea viitorilor parlamentari, Gabriela Firea s-a arătat încrezătoare în șansele formațiunii politice.

„Cred că putem pentru ca noi am mai trecut prin astfel de situații, sunt resurse, foarte mulți oameni buni în PSD. Putem să recuperăm voturile pe care le-am avut la locale și eu vreau să mă implic”, a mai completat șefa PSD București.

Întrebată dacă va candida în următorul congres al PSD, Gabriela Firea a spus: „Să se organizeze congresul si vorbim”.

„Azi nu este despre mine şi nici despre alţi colegi, este despre votul românilor şi despre situaţia ţării şi felul în care va ştii să gestioneze PSD acest moment, din păcate foarte greu”, a mai spus Gabriela Firea, arătând că își dorește o ședință deschisă în interiorul partidului pentru a fi luate cele mai bune măsuri.

Marcel Ciolacu demisionează din conducerea PSD

Marcel Ciolacu a anunțat cǎ și-a înaintat demisia de la conducerea PSD, menționând cǎ nu va candida pentru nicio funcție la viitoarele alegeri interne. Șeful PSD susține cǎ formațiunea nu va contesta rezultatul alegerilor.

„Aș dori să felicit pe cei care s-au calificat conform votului românilor în turul 2, i-am și scris doamnei Lăsconi, am sunat-o , i-am și scris am felicitat-o, cum e normal. PSD nu va face nicio contestație chiar dacă diferența este foarte mică. (...) Aseară i-am dat secretarului general demisia. Azi am convocat un Consiliu Politic Național. O să rămân alături de colegii mei până duminică la alegeri”, a spus Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a mai precizat că va rămâne la conducerea Executivului până la încheierea mandatului, iar la viitoarele alegeri interne din partid nu va mai candida pentru o altă funcție de conducere.