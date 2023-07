Prefectul și subprefectul de Mureș au fost demiși din funcție. Ce spune despre prefectul de Ilfov

Premierul României a anunțat că astăzi a fost decisă, în urma unei discuții cu ministrul Cătălin Predoiu, demiterea din funcții a prefectului și subprefectului din județul Mureș. Ciolacu a subliniat că decizia în acest caz este una „corectă”.

„Știm foarte bine că sub coordonarea prefecților și a subprefecților s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înțeles AJPIS controlase acest centru cu o zi sau două înainte și spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară și a fost demisă persoana care conducea AJPIS-ul. Eu astăzi am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de Interne Cătălin Predoiu și am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului”, a transmis Marcel Ciolacu în urma unei ședințe CSU Tulcea.

Premierul a punctat că „trebuie să înțelegem foarte bine care este rolul nostru și rolul statului în acest moment”.

„Atâta timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să le și urmărim. Luni voi avea o întâlnire la Guvern pentru a găsi modificările legislative pe care să le facem până pe 31 august, urmând pe urmă să venim cu o lege în Parlament cu tot ce înseamnă discuții parlamentare”, a adăugat Ciolacu.

Șeful Executivului a precizat că a dat în analiză pedepsele pentru astfel de acțiuni: „Să facem o analiză foarte clară unde ne încadrăm cu nivelul pedepselor și dacă va trebui să modificăm Codul Penal în vreun sens să venim cu această modificare. Aștept analiza”.

Marcel Ciolacu a subliniat că decizia de eliberare din funcție a prefectului și subprefectului de Mureș este „una corectă”.

Întrebat dacă măsura demiterii ar putea fi aplicată și la prefectul de Ilfov, Ciolacu a precizat că „acolo sunt niște discuții, nu a fost nimeni descoperit, s-au descoperit niște saltele într-o seră. Nu a fost nimeni descoperit, acel centru nu era operațional”.

Totodată, acesta a adăugat că „prefecții trebuie să se implice în continuare ca astfel de fenomene să nu mai existe până vom veni cu modificări legislative”.

„Repet, consider că anumite instituții trebuiesc desființate pentru că nu și-au dovedit utilitatea pe care trebuiau să o aibă”, a subliniat premierul.

După două săptămâni de când autoritățile din Mureș au mers în control în azilul din comuna Bărdești și l-au închis, voluntarii de la Centrul de Resurse Juridice au făcut o descoperire șocantă.

În camerele de la subsolul azilului „Căsuța lu’ Min“ din Mureș au fost găsiți alți șapte copii și adulți. Ei erau lăsați fără apă, mâncare și ținuți printre fecale, muște și mormane de nisip.

Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au sunat la 112, așa că autoritățile au ajuns de urgență. După ce a început controlul, într-o cameră aflată în spatele bucătăriei au fost găsite două persoane complet imobile. Cămăruța în care erau ascunși era încuiată și nu avea ferestre.

La controlul făcut cu doar două săptămâni în urmă, inspectorii n-au dat de camerele groazei.