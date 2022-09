Dorin Chirțoacă renunță la decorație, după ce șeful Curții de Conturi din R. Moldova a primit o distincție similară

În semn de protest, Dorin Chirtoacă a anunțat că renunță la distincția „Steaua României”, după ce un ordin asemănător a fost acordat președintelui Curții de Conturi din Republica Moldova, Marian Lupu.

Fostul primar al Capitalei Republicii Moldova, Dorin Chirțoacă, a anunțat într-un mesaj pe Facebook că renunță la decorația oferită de președinte României.

„În semn de protest față de decorarea de către președintele României, Klaus Iohannis a lui Marian Lupu renunț la aceeași decorație, ordinul “Steaua României”, pe care am primit-o în anul 2014”, a anunțat Dorin Chirțoacă, fost președinte al Partidului Liberal din Republica Moldova.

„Voi publică o scrisoare prin care voi explică motivele acestui gest și o voi depune, zilele viitoare, împreună cu decorația, la Ambasada României din Chișinău”, a mai transmis Chirțoacă.

Acuzații la adresa președintelui României

Fostul primar al Capitalei Republicii Moldova a acuzat că „doar un agent al Rusiei sau al unei alte puteri ostile, un ignorant care nu iubește România și nu înțelege cu ce respiră și la ce vibrează poporul sau, poate face un asemenea deserviciu țării sale”.

„Klaus Iohannis, ați călcat în picioare lupta pentru românism și jertfă a generații de patrioți ai neamului românesc. I-ați insultat pe toți cei care simt românește în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Ați scuipat în tinerii de la 7 aprilie 2009, în suferință și sângele nevinovat vărsat de ei, din cauza, inclusiv, a lui M. Lupu. Degeaba ați mai intonat inmul României în campania din 2014, s-a dovedit a fi un gest ipocrit. Pe 8 septembrie 2022 v-ați înfrățit cu Stalin și cu “russkii mir” (lumea rusă) al lui Puțin”, i-a transmis Chirțoacă președintelui României.

Marian Lupu, decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor

Comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale arată că „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională adusă la dezvoltarea auditului public în context european, pentru integritatea și profesionalismul de care au dat dovadă în exercitarea actului de control, Președintele României a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor domnului Holm Janar, Auditorul General al Oficiului Național de Audit al Republicii Estonia, domnului Lupu Marian, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova, și domnului Tavares José, Președintele Curții de Conturi a Republicii Portugheze”.

Potrivit comunicatului de presă, printre cei decorați vineri de șeful statului este și un apropiat al lui Liviu Dragnea, Mihai Busuioc, numit în fruntea Curții de Conturi în 2017.

„Totodată, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională adusă la dezvoltarea auditului public în context european, pentru integritatea și profesionalismul de care a dat dovadă în exercitarea actului de control, contribuind la o mai bună întrebuințare a resurselor financiare ale statului, Președintele României a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Busuioc Mihai, Președintele Curții de Conturi a României”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Lupu, contestatar al limbii române

Marian Lupu a susținut că cei ce doresc modificarea articolului 13 din Constituţia Republicii Moldova privind denumirea limbii, ar vrea de fapt lichidarea statului moldovenesc şi unirea cu România.

„Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine”, arată alineatul 1 al articolului 13 din Constituția Republicii Moldova.

Deși Curtea Constituţională de la Chişinău a recunoscut limba română drept limba oficială a statului în 2013, actuala conducere a Republicii Moldova nu a avut majoritate constituțională în Parlament pentru a modifica Legea supremă.

În timp ce se afla la conducerea Partidului Democrat din Republica Moldova, Marian Lupu a asusținut că limba statului este limba moldovenească, limba rusă trebuie să fie predată obligatoriu în şcoli, iar noţiunea de limbă română e propagată excesiv.

În 2020, o investigație jurnalistică a RISE Moldova arăta că o firmă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universităţi de prestigiu din străinătate, printre care și fiica lui Marian Lupu.

Cine este Dorin Chirțoacă

Dorin Chirțoacă a fost șef al Partidului Liberal din Moldova și primar al municipiului Chișinău, fiind în centrul atenției în mai multe scandaluri publice.

În 2021, Partidul Liberal, condus de Dorin Chirtoacă, s-a alăturat formaţiunii AUR din Republica Moldova pentru a participa împreună în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, după ce AUR-ului s-au alăturat Uniunea Salvaţi Basarabia şi Partidul Popular Românesc.

Cele patru partide au anunțat atunci că vor merge împreună în alegeri sub sigla AUR, fără a forma un bloc electoral.

„Am decis ca noi, cei din Partidul Liberal, să facem front comun cu Alianţa pentru Unirea Românilor, care a obţinut un rezultat excepţional în cadrul alegerilor parlamentare din România. Necesitatea opţiunii unioniste în buletinul de vot este absolut necesară. Ajunge cât am mizat pe votul util. Păstrându-ne identitatea liberală, noi, membrii Partidului Liberal am decis să participăm la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie prin alăturare la proiectul AUR. Unirea este obiectivul fundamental pe care-l avem de înfăptuit. Sunt sigur că unirea o vom face sub flamura AUR”, a declarat la acel moment Dorin Chirțoacă.

Fostul lider de partid și-a anunțat anul trecut retragerea din funcțiile politice, în semn de protest faţă de dosarele intentate pe numele său.

Într-o scrisoare publică, adresată partenerilor din Europa şi SUA, Dorin Chirtoacă precizează că, din anul 2001, a fost implicat în activitatea civică şi politică, militând pentru reunificarea cu România şi pentru integrarea în UE. Însă, în mai 2017, a fost arestat şi suspendat, în opinia sa ilegal, din funcţia de primar al Chişinăului, de către „regimul mafiot Plahotniuc-Dodon-Şor”.

Dorin Chirtoacă, este naşul de botez al nepoatei lui Traian Băsescu.