Cum vede Geoană momentul „Mihaela, dragostea mea”, la 15 ani de la eșecul în fața lui Băsescu

Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, în cadrul unui podcast, că a depășit momentul din 2009 când a crezut că a câştigat prezidenţialele în fața lui Trăian Băsescu și s-a grăbit să-și declare victoria.

„Aoleu, am venit și eu aici, și tu, Brutus, chiar așa? Ca să rămâi sănătos la cap, trebuie în viață să ai puterea să... cum e când se pune deșeul nuclear într-un depozit cu plumb și atunci când e ceva radioactiv pentru tine, emoțional, ca om, ca bărbat, ca lider, e bine să îl pui într-un fel deoparte. Deci ce a fost în 2009, a fost în 2009, cred că e destul de clar ce a fost atunci. Sunt deja aproape 15 ani de atunci. Cred că există un Dumnezeu acolo care ne dirijează într-un fel sau altul”, a declarat Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, în cadrul podcastului „Da Bravo”, realizat de actorul Mihai Bobonete, după ce a fost întrebat dacă în cazul în care va candida și va ajunge în situația ultimului exit poll se va bucura în acea seară sau a doua zi.

Mircea Geoană a afirmat că retragerea sa ulterioară din politică, pentru 10 ani l-a ajutat să devină mai puternic.

„Cred că cea mai bună decizie a mea după episodul respectiv a fost să fac un detox de politica românească, cam 10 ani de zile detox. Și mers la sală că nu strică, dar una peste alta am simțit nevoi să mă rup un pic, să fac altceva. M-am ocupat de institul Aspen, am făcut un pic de consultanță, am fost cetățean liber o perioadă de timp. Și mi-a făcut tare bine. Eu cred că și pentru țară a fost un moment toxic. Dar vorbind despre cum evoluăm ca oameni în viață, eu cred că acum sunt un om mai țapăn, poate și din cauze de genul respectiv. Ce nu te omoară te întărește. Am învățat lucururi”, a spus secretarul General Adjunct al NATO.

Mircea Geoană, a afirmat că funcția de secretar General Adjunct al NATO a obținut-o pentru reputația sa și crede că e mai bine ca lucrurile să se fi întâmplat așa în viața sa.

„Jobul de la NATO, l-am obținut eu, pe persoană fizică, pentru reputaţia mea, pentru ceea ce am făcut în viaţă. Și de asta nu spun că ar fi fost rău să se întâmple atunci, ar fi fost bine să se întâmple atunci, dar cred că acum sunt un om mult mai țapăn, mai solid, mai trecut prin viaţă, şi mai detaşat față de politica asta de zi cu zi, care este într-adevăr un agent patogen care dacă nu ai tărie foarte mare să rămâi tu cine ești tu însuți, te copleşeşte, te virusează. Sunt mult mai nevirusat acum”, a precizat Geoană.

Mircea Geoană a susținut că a depășit momentele dificile din trecut, că acum este recunoscător și mândru de funcția sa în NATO și că deși este în cel mai fericit moment al vieții sale speră să vină și altele mai bune.

La „cel mai bun moment din viață”

„Am o relație bună cu viața, am o relație împlinită cu mine însumi. Am trecut momentele alea dificile și păcătoase. A spune că ești fericit este o chestiune riscantă. Nu cred că există o stare de fericire pe termen lung. Sunt bucăți din viață. Cred că trebuie să avem și noi mai multă milostivenie cu noi înșine, să spunem măi, da fac o chestie fantastică, am ditamai jobul la NATO. Fac lucruri care îmi plac, mă întâlnesc cu cine vreau mă duc unde vreau, mă întâlnesc cu oameni talentați și frumoși ca voi, faptul că mă chemați în sine e un compliment pentru mine. Cred că uneori ar trebui să fi mai indulgenți cu noi înșine să spunem eu sunt chiar ca lumea, eu chiar am o chestie, chiar mă bucur de treaba asta. Și nu trebuie să fii la NATO ca să te bucuri. Deci cred că sunt acum într-o perioadă aș spune cea mai împlinită și poate cea mai fericită perioadă din toată viața mea(...). Aș spune că e poate cel mai bun moment din viața noastră și sper să vină altele și mai bune”, a menționat secretarul General Adjunct al NATO.

Geaoană a mai spus în cadrul podacastului cine dintre comedianții români ar fi fost sau sunt potriviți funcției de președinte, asemeni liderului ucrainean Volodîmîr Zelenski.

„A fost momentul anilor '90, când lucrurile erau mult mai învolburate decât acum, nuștiu, era, Caramitru era foarte implicat în politică. Florin Piersic, (conferințele de presă n.r.) ar fi durat cinci zile, și cu vocea aia. După aia chiar spuneam că vezi că ştie şi oleacă de bataie. Tu eşti rezervă activă de cadre”, a mai spus Geoană, întrebat dacă ar fi să existe şi la noi momentul Zelenski, în care un comediant să ajungă la putere, cine crede că ar fi putut să ajungă preşedinte la noi dacă ar fi candidat.

Eșecul din 2009

În anul 2009, în scrutinul al doilea de la alegerile prezidențiale s-au calificat candidatul PSD Mircea Geoană și președintele în exercițiu Traian Băsescu. Deși sondajele îl vedeau câștigător pe Geoană nu a așteptat numărare voturilor și seara și-a declarat victoria, rămânând în istorie cu celebra replică „Mihaela dragostea mea”. Dimineața însă avea să afle că a pierdut în fața lui Traian Băsescu cu doar 70.000 de voturi. Concret Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale cu un scor de 50,33%, în timp ce Mircea Geoană obținuse 49,66% din voturi. PSD a contestat rezultatul alegerilor, reclamând fraude electorale, dar Curtea Constituțională, după ce a cerut renumărarea voturilor anulate, a validat rezultatul alegerilor.

În prezent, ultimele sondaje pentru alegerile prezidențiale 2024, îl arată favorit pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care nu și-a anunțat încă oficial candidatura.