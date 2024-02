Sondaj: Geoană și Boc, primii în încrederea românilor. Iohannis, în topul notorietăţii, urmat de Şoşoacă

Scretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi primarul Clujului, Emil Boc, au peste 30% cotă de încredere în rândul românilor, în timp ce preşedintele Klaus Iohannis conduce în topul notorietăţii, urmat de senatoarea Diana Şoşoacă, aratpă un sondaj INSCOP realizat la comanda News.

Mircea Geoană conduce în clasamentul încrederii cu 34% încredere multă şi foarte multă, fiind urmat Emil Boc cu 32.4% încredere multă şi foarte multă, respectiv Victor Ponta cu 24.1%, potrivit datelor sondajului realizat de INSCOP la comanda News. .

Cei trei sunt urmați de premierul Marcel Ciolacu cu un capital de încredere de 20.5%, Gabriela Firea cu 19.5%, Cristian Diaconescu cu 19.1%, Diana Şoşoacă cu 18.6% şi George Simion cu 15.4%.

Fostul premier liberal Nicolae Ciucă are 12% dintre, iar Cătălin Drulă 5.8%.

Diana Șoșoacă, pe locul doi în topul notorietății

Klaus Iohannis este personalitatea cu cea mai mare notorietate dintre numele testate, 98.9% dintre respondenţi declarând că au auzit de el, potrivit sondajului.

Topul este completat de Diana Şoşoacă, care se bucură de 96.7% notorietate. Victor Ponta are 95.7%, Marcel Ciolacu are 93.9%, Gabriela Firea are 91.7% şi Emil Boc un procent de 90.7%.

În topul notorietății, secretarul general adjunct al NATO are un procent de 89.6%, urmat de Nicolae Ciucă, care are 84.4%. Tot aici șeful AUR, George Simion, are 82.3%, în timp ce Cristian Diaconescu beneficiază de o notorietate de 68.2%, liderul USR Cătălin Drulă de 43.6%, iar Remus Pricopie de 23.5%.

„Încrederea în personalităţi publice este una dintre formele cele mai riguroase de evaluare credibilităţii. În acest clasament, obsevăm că doar doi lideri politici trec pragul de 30% încredere foarte multă şi destul de multă. Atât Mircea Geoană, cât şi Emil Boc revin după perioade grele de prăbuşire politică, ambii trecând prin procese consistente de reinventare, departe de scena politică naţională, unul performând pe scena internaţională, iar celălalt în administraţia locală. Acest lucru confirmă faptul că majoritatea românilor sunt foarte exigenţi faţă de actualii lideri de partide politice, aflaţi în prim-planul dezbaterii publice, preferând în schimb personalităţi mai puţin active în politica naţională, dar cu rezultate în domeniile lor de activitate”, a transmis Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele sondajului au fost culese în perioada 16 - 24 ianuarie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat, este de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3 %, la un grad de încredere de 95%.