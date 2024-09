Lasconi a fost intervievată de Mihai Gâdea, de la Antena3, la casa ei din Câmpulung Muscel, o locuință pe care a descris-o ca fiind căminul visurilor sale.

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, locuiește într-o casă construită aproape de orașul pe care îl păstorește. Într-un interviu cu Mihai Gâdea, de la Antena 3, ea și-a arătat locuința pe care o deține de mai bine de 20 de ani.

În interviu, lasconi a descris locuința ca fiind căminul visurilor sale. Casa candidatei USR la președinția României are un etaj, iar pe acoperiș au fost montate panouri fotovoltaice.

În curte are o boltă foarte umbroasă din viță de vie, ”opera” tatălui ei, după cum a spus, iar în spatele casei e livada cu pomi fructiferi, dar și o zonă de relaxare cu grătar și două bănci.

→ Imaginea 1/8: casa lasconi 8 jpg

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci.

Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici" a povestit Elena Lasconi.

Ea a subliniat că iubește animalelel și în general toate viețuitoarele și i-a arătat realizatorului Mihai Gâdea mușuroiul cu furnici de care are grijă.

„Am un mușuroi de furnici care sunt fan dulciuri. Şi am grijă de furnicuțe. E o lecție din copilărie, că atunci când ții post să oferi mâncare celor mai mici ființe", a mai spus Elena Lasconi.

Lasconi a mai povestit că de Crăciun a împodobit un brad mare în grădină, unde i-a avut invitați pe locuitorii din Câmpulung Muscel. Susține că obișnuiește să își invite și vecinii la masă, își amintește că la un moment dat a gătit gulaș.

În spatele casei Elenei Lasconi e pădurea, dar și râul.