Elena Lasconi crede că ar fi un președinte mai bun decât Iliescu și Iohannis: „Niciodată nu am fost omul sistemului”

Liderul USR, Elena Lasconi, susține că ar fi mai bună decât Iliescu și Iohannis. „Sunt femeie, femeia are negocierea în sânge”, afirmă candidatul USR la prezidențiale.

„În primul rând eu sunt cel mai mare critic al meu. Nu mă trezesc dimineaţa să ma uit în oglindă şi să mă gândesc Doamne cât de frumoasă şi de deșteaptă sunt astăzi şi ce preşedinte superb sunt. Vă spun nişte lucruri simple şi clare. Niciodată nu am fost omul sistemului. Nu am fost implicată în nicio combinație.Ţara asta are de 35 de ani accesași politicieni. Sunt câteva zeci care fac lucrurile să funcționeze pentru ei şi ai lor. Şi atât”, a spus Elena Lasconi într-un interviu la Antena 3.

Potrivit liderului USR, o femeie preşedinte pentru România ar putea schimba atât imaginea ţării şi ar unii mai mult oamenii.

„Un alt lucru care mă diferențiază este că sunt femeie. Femeia are negocierea în sânge şi stă în firea femeii să poată să dialogheze cu toți membrii familiei, indiferent cât de diferiți ar fi ei. Că ies cu pantofii cu talpa roşie, cu acelaşi ceas de 30.000 euro şi se fac că cumpără nu ştiu ce covrig. Cumpără covrig şi după-aceea beau Moet şi nu mai ştiu ce mâncăruri fine la restaurate de fiţe din Bucureşti. Nu, coboară, frate, acolo unde doare şi ascultă-i, frate, pe români”, a spus Elena Lasconi.

De asemenea, Lasconi a subliniat că „România este pregătită să aibă un președinte-femeie”.

„E super pregătită România pentru asta. Europa este condusă de femei. Este foarte posibil să fie şi America (...) Nu am niciun dubiu. Eu refuz să mai vorbesc de renumitul misoginism din România pentru că nu vreau să-l amplific”, a mai adăugat Lasconi.