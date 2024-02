Ciolacu: „În acest moment candidatul PSD pentru Capitală este Gabriela Firea. Decidem dacă mergem separat”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că în acest moment candidatul pentru funcţia de primar general al Capitalei din partea PSD este Gabriela Firea, dar în perioada următoare social-democraţii vor decide dacă merg separat la aceste alegeri sau împreună cu PNL.

Premierul a fost întrebat cine va fi propus pentru funcţia de primar general al Bucureştiului din partea PSD, anunță Agerpres.

„Am stabilit o alianţă electorală. În acest moment candidatul pentru funcţia de primar general este doamna Gabriela Firea din partea PSD. În interiorul coaliţiei, la fel cum am stabilit şi o alianţă, urmează să vedem dacă mergem separat în această confruntare politică sau mergem împreună cu cei de la PNL. Sunt ferm convins că în următoarea perioadă se va lămuri acest lucru", a spus Ciolacu.Marcel Ciolacu a participat vineri la Conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Mureş.

Calculele politice pentru comasare și prezidențialele timpurii. Țintele Coaliției

PSD și PNL urmăresc să beneficieze de aportul aleșilor locali nu doar la europarlamentare, ci își orientează strategia și primul tur al prezidențialelor. În plus, Coaliția pregătește și viitorul politic al președintelui Klaus Iohannis.

Coaliția guvernamentală a croit calendarul pentru anul 2024 astfel încât să îi convină din punct de vedere al obiectivelor politice, însă îmbrăcând decizia sub forma unor motive care țin de interesul public. „Știm cu toții că prezența cea mai mare la vot este prezența de la locale. Alegerile locale prezintă cel mai mare interes pentru că cetățeanul își alege primul gospodar al orașului, al comunei, al județului. Faptul că noi am decis să facem comasarea nu este împotriva democrației. Dimpotrivă, este un vot în plus pentru democrație”, a afirmat Marcel Ciolacu. Ceea ce nu a spus a fost că PSD și PNL au peste 85% dintre primari, ceea ce va însemna o mobilizare a întregii echipe.

În schimb, pentru partidele mai mici va fi o problemă inclusiv găsirea de candidați în cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale (adică orașe, comune și consilii județene). Dar și partidele mari vor avea dilema construirii unei liste care să mulțumească toate taberele: o deschidere de listă la europarlamentare cu persoană independentă și împărțire echilibrată. Potrivit informațiilor „Adevărul”, dinspre PSD este preferința pentru o persoană cum e Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România. Ținta care rămâne în picioare este minimum 17 mandate, potrivit surselor de la vârful Coaliției, însă calculele interne arată că ar putea obține până la 21 de mandate, în funcție de mobilizare.