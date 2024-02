Calculele politice pentru comasare și prezidențialele timpurii. Țintele Coaliției

PSD și PNL urmăresc să beneficieze de aportul aleșilor locali nu doar la europarlamentare, ci își orientează strategia și primul tur al prezidențialelor. În plus, Coaliția pregătește și viitorul politic al președintelui Klaus Iohannis.

Coaliția guvernamentală a croit calendarul pentru anul 2024 astfel încât să îi convină din punct de vedere al obiectivelor politice, însă îmbrăcând decizia sub forma unor motive care țin de interesul public. „Știm cu toții că prezența cea mai mare la vot este prezența de la locale. Alegerile locale prezintă cel mai mare interes pentru că cetățeanul își alege primul gospodar al orașului, al comunei, al județului. Faptul că noi am decis să facem comasarea nu este împotriva democrației. Dimpotrivă, este un vot în plus pentru democrație”, a afirmat Marcel Ciolacu. Ceea ce nu a spus a fost că PSD și PNL au peste 85% dintre primari, ceea ce va însemna o mobilizare a întregii echipe.

În schimb, pentru partidele mai mici va fi o problemă inclusiv găsirea de candidați în cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale (adică orașe, comune și consilii județene). Dar și partidele mari vor avea dilema construirii unei liste care să mulțumească toate taberele: o deschidere de listă la europarlamentare cu persoană independentă și împărțire echilibrată. Potrivit informațiilor „Adevărul”, dinspre PSD este preferința pentru o persoană cum e Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România. Ținta care rămâne în picioare este minimum 17 mandate, potrivit surselor de la vârful Coaliției, însă calculele interne arată că ar putea obține până la 21 de mandate, în funcție de mobilizare.

Mizele mutării prezidențialelor în septembrie

Pe de altă parte, Coaliția a venit cu justificări și cu mutarea prezidențialelor în septembrie, datele dorite de Ciolacu fiind 8 și 22 septembrie. „Să ne amintim că luna decembrie e cea mai încărcată din punct de vedere guvernamental și politic. E bugetul de stat, avem închiderea de an, negocierile cu Comisia (n.r. – Europeană). Am luat decizia de a nu bloca România”, a punctat șeful PSD.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, varianta pentru primul tur al prezidențialelor la începutul lui septembrie ar avantaja tot partidele mari. În luna de campanie electorală, august, apoi în preajma scrutinului, septembrie, o parte a populației e mai preocupată de concedii și de pregătirea pentru campania agricolă, nu cea politică. Prin urmare, un rol important vor avea tot primarii și armata de partid în mobilizarea la vot. Într-un asemenea scenariu, cu primele șanse pleacă tot partidele cu cele mai mari structuri electorale.

Un alt motiv este posibilul rezultat al negocierilor europene pentru o funcție importantă pentru România. Nu doar în PNL, ci și în PSD se vorbește de susținerea lui Iohannis pentru o funcție publică. Iar variantele sunt nenumărate. În primul rând e vorba de două funcții mai greu de obținut. Una e cea de Înalt Reprezentant al UE pentru Politică Externă, care va fi în prima negociere, a așa-ziselor top-jobs, însă aceasta nu e printre primele alese de marile familii politice, pentru că prima dată sunt împărțite cele de șef al Comisiei Europene și cea de președinte al Consiliului European, apoi vine discuția pe șefia Parlamentului European și cea de Înalt Reprezentant. O altă funcție care va fi extrem de importantă e cea a noului comisar responsabil de apărare la nivelul UE, o poziție nouă, conform informațiilor „Adevărul”. Pe de altă parte, într-un scenariu mult mai realist și relativ ușor de obținut e cea de vicepreședinte al Comisiei Europene. Și în prezent sunt trei vicepreședinți, câte unul de la PPE, PES și Renew-ALDE.

Negocierile pentru noua arhitectură europeană vor fi purtate în vara lui 2024, deci spre septembrie ar cam trebui să fie gata tabloul. Prin urmare, dacă Iohannis și-ar da demisia spre finalul verii, funcția ar fi preluată interimar de Nicolae Ciucă. Mai mult, perioada până la noile alegeri prezidențiale nu ar fi prea lungă.

Nu în ultimul rând, din partea PSD ar fi o mutare care i-ar da bătăi de cap lui Mircea Geoană, secretar general-adjunct al NATO. Mandatul acestuia la NATO expiră în octombrie. În cazul prezidențialelor din septembrie și al dorinței lui Geoană să candideze, fostul lider PSD ar trebui să-și dea demisia prin iulie, să-și strângă semnăturile și să depună dosarul de candidatură.

A treia încercare electorală, cu noroc

PSD și PNL reușesc să bată palma pe un calendar electoral pentru prima dată în cinci ani, după două încercări nereușite, când evenimente neprevăzute le-au stricat planurile. Prima dată, în februarie 2020, PNL și PSD începuseră demersurile pentru declanșarea anticipatelor, după un scenariu bine pus la punct de conducerile celor două formațiuni. A doua oară, în primăvara lui 2023, Coaliția se pregătise pentru anticipate, care ar fi avut loc în contextul unei așa-zise neînțelegeri la rotativă, însă evoluția războiului din Ucraina și nevoia de stabilitate a răzgândit Coaliția. Acum, formațiunile Puterii au căzut de acord după mai multe luni de discuții în contradictoriu și balet în jurul subiectului comasării cu cel puțin un rând de alegeri.