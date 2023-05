Ciolacu, despre pensiile speciale: Ministrul Muncii va discuta la Bruxelles şi vom veni cu varianta clară

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că ministrul Muncii, Marius Budăi, va discuta săptămâna viitoare, la Bruxelles, o variantă a proiectului pentru reforma pensiilor speciale, afirmând că încă mai este timp pentru adoptarea proiectului în Parlament.

Întrebat dacă a primit raportul Băncii Mondiale cu privire la proiectul privind pensiile speciale, a anunțat că ministrul Marius Budăi va discuta propunerile de proiect pentru reforma pensiilor speciale, urmând ca o propunere agreată să fie discutată în Parlament până la finalul sesiunii legislative.

„Nu am primit niciun raport, nu mi-a făcut nimeni nicio prezentare. Am avut discuţii cu ministrul Muncii în fiecare zi în ultimele trei zile, cel puţin, şi în continuare o să am aceste discuţii. Presupun că domnul ministru, săptămâna viitoare, se va duce la Bruxelles şi vom veni totuşi cu ceva foarte clar. (...) Avem timp să terminăm şi în Parlament, sesiunea parlamentară se termină pe 1 iulie, deci nu e nicio problemă, avem timp. Problema este că trebuiau deja închise, fiind în cererea de plată numărul 3, dar sunt ferm convins că ne vom încadra", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă varianta asumării răspunderii pe acest proiect rămâne în picioare, în cazul în care nu va fi adoptat de Parlament la timp, având în vedere că cei de la UDMR au spus că nu s-a discutat în coaliţie, liderul PSD a precizat: „Îmi cer scuze că chiar nu cer voie UDMR pentru orice vreau eu să... Am spus în sală foarte clar şi îmi pare rău că cei de la UDMR, totuşi, înainte să îşi dea cu părerea, ar trebui să mă întrebe şi pe mine. Nu pot continua ca om politic, ca prim-ministru, dacă eu nu rezolv această problemă".

Posibilă sesiune extraordinară

Liderii Coaliției de guvernare ar putea decide convocarea unei sesiuni extraordinare în ceea ce privește discuțiile pe pensii.

În primul rând, liderii guvernamentali trebuie să rezolve problema pensiilor publice, pentru care trebuia să existe un proiect de lege la cheie, deja adoptat la 31 martie 2023, de care responsabil este Ministerul Muncii, instituție condusă de Marius Budăi.

În al doilea rând, problema pensiilor speciale a rămas încă nerezolvată, șeful PSD, Marcel Ciolacu afirmând că, în cazul în care jalonul din PNRR nu va fi îndeplinit în momentul în care va prelua funcția de premier al României, va propune asumarea răspunderii politice pe lege.

„Eu nu o să renunţ până nu vom trece legea cu pensiile speciale. Dacă nu avem îndeplinit acest jalon şi voi fi prim-ministru al României, voi veni cu lege de asumare a răspunderii în fața Parlamentului, astfel încât ori trece legea, ori plec eu acasă. Cred că am fost cât se poate de clar”, a transmis șeful PSD într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Procedura ar însemna un demers accelerat, dar există și posibile piedici. Legea bate pasul pe loc, în condițiile în care se află la comisiile de specialitate de peste o lună, iar niciuna dintre acestea nu a dat vreun aviz, cu atât mai puțin să aibă discuții pentru un raport comun.

În schimb, actualul premier Nicolae Ciucă a afirmat că ar prefera ca proiectul de lege privind pensiile speciale să fie adoptat prin procedura clasică, parlamentară, nu prin angajarea răspunderii Guvernului, care ar fi ultima soluție a Coaliției.

De altfel, și în cazul pensiilor speciale, dacă Guvernul ar fi respectat la virgulă calendarul PNRR, la 31 decembrie 2022 reforma pensiilor speciale ar fi trebuit să fie gata, fiind cuprinsă în cererea de plată numărul trei, care ar urma să fie trimisă în luna iunie sau iulie.