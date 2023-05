Grindeanu: Noul Guvern trebuie să vină în Parlament în iunie și să își asume răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale

Sorin Grindeanu susține că noul Guvern trebuie să vină în Parlament până în luna iunie și să își asume răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale, astfel încât să nu existe îndoieli dacă România va accesa sau nu tranșa trei din PNRR.

„Eu nu vreau să-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, în luna iunie, din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să vină în faţa Parlamentului să îşi asume răspunderea pe acea lege legată de pensiile speciale, şi anume eliminarea pensiilor speciale. Prin asumarea răspunderii. Ca să terminam odată această discuţie şi să putem să intrăm pe acea zonă în care să nu mai avem semne de întrebare dacă accesăm sau nu tranşa trei din PNRR”, a transmis Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Ministrul Transporturilor a precizat că, din punctul său de vedere, pensiile speciale trebuie să existe doar pe principiul contributivității. Însă acesta a precizat și care este excepția „în afară de o anumită zonă din Armată, de oameni care au fost în câmpurile de bătălie şi care au fost direct pe front”.

„Nu poţi să ieşi la 50 şi ceva de ani, 51, 52, la pensie, să îţi iei şi pensie specială, să fii şi angajat şi să mai dai şi lecţii”, a adăugat social-democratul.

Întrebat dacă magistrații nu trebuie să aibă pensie specială, Grindeanu a precizat că „din punctul meu de vedere, nu”.

„Eu nu cred că un magistrat - am colegi în Guvern, colegi care se vor supăra pe mine, dar îmi asum punctul ăsta de vedere - un magistrat care ajunge la 50 de ani, din punctul meu de vedere, atunci are maturitatea deplină în a desfăşura activitatea. Să vii la cincizeci şi ceva de ani, să ieşi la pensie, să ai pensii mai mari decât cât aveai salariu, că ştiţi că s-au folosit tot felul de tertipuri de acest tip, nu neapărat la magistraţi. Mi se pare că lucrurile astea trebuie clarificate şi nu pot fi clarificate rapid decât într-un singur mod. E părerea mea. Asumarea răspunderii în faţa Parlamentului în luna iunie, odată cu noul Guvern pe această lege şi am terminat discuţia”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit sursei citate.