Charles Michel promite sprijin pentru aderarea României la schengen

Președintele Consiliului European, aflat într-o vizită la București, a dat asigurări privind susținerea aderării României la Schengen, susținând că spațiul de liberă circulație ar fi mult mai sigur cu intrarea României.

Șeful Consiliului European a subliniat că va efectua o vizită la o unitate a Inspectoratului Poliției de Frontieră.

„Mă bucur să fiu astăzi în București și pentru oportunitatea de a discuta aceste lucruri importante pentru UE și viitorul UE. Am abordat războiul, R. Moldova și de asemenea, spațiul Schengen. (...) Am vorbit și despre importanța gestionării eficiente când este vorba de securitatea frontierei externe. Vreau să spun din nou că sunt de acord și sprijin eforturile României de aderare la spațiul Schengen. Mă bucur să aud că acel proiect pilot a fost demarat luna trecută. V-am mulțumit personal în cadrul Consiliului European și vreau să știți că România se poate baza pe Consiliul European”, a spus președintele Consiliului European.

Charles Michel a mai dat asigurări privind sprijinul aderării României la spațiul Schengen.

„Sunt convins că UE ar fi mai sigură dacă România ar intra în spațiul Schengen, este clar că România a îndeplinit toate obligațiile necesare pentru a adera și o să fac tot ce pot ca să obțin această decizie, este un obiectiv comun al nostru în 2023. O să continuăm să lucrăm împreună, înțeleg această dezamăgire, aș vrea să spun românilor că există acest sprijin la nivel european. Avem această vizită la acest centru ca să pot dovedi că România îndeplinește toate obligațiile. Libera circulație este ceva fundamental la nivel UE”, a mai spus Charles Michel.

Totodată, președintele Klauus Iohannis a explicat că în cadrul discuțiilor au fost prezentate și progresele privind migrația.

„Am avut astăzi și un schimb de vederi pe tema aderării României la spațiul Schengen și a rolului țării noastre în garantarea securității frontierei externe a Uniunii Europene. Avem în acest proces susținerea Președintelui Consiliului European în vederea adoptării unei decizii pozitive privind aderarea anul acesta. (...) Am prezentat astăzi demersurile în care ne-am implicat constructiv pentru implementarea rapidă a concluziilor pe migrație pe care le-am agreat în luna februarie. În acest sens, proiectul pilot la frontiera româno-sârbă pe care l-am agreat cu Comisia Europeană va permite țării noastre să împărtășească bunele practici în materie de gestionare a frontierelor externe”, a anunțat președintele Klaus Iohannis.

Președintele a subliniat, de asemenea, că aderarea este un obiectiv al liderilor europene în anul 2023.

„Noi putem să gestionăm migrația care ar veni prin zona noastră și o facem foarte bine. De aceea am negociat cu Comisia Europeană un proiect pilot la granița dintre România și Serbia, pentru a arăta cum se poate administra eficient acest proces, și astăzi Președintele Charles Michel va vizita o unitate a Inspectoratului Poliției de Frontieră pentru a vedea cât de bine suntem pregătiți tehnic. În aceste condiții, continuă toate negocierile. Am reușit, împreună și cu Președintele Charles Michel, și cu alții, să organizăm un întreg summit dedicat combaterii și gestionării migrației, pentru a ameliora întreaga problemă. Nu există nicio asumare concretă a vreunei date din iunie sau din octombrie, sau din altă parte, însă ambiția mea și a noastră este să finalizăm acest proces în cursul acestui an cu succes pentru România, în varianta cea mai bună și pentru Bulgaria, desigur”, a mai explicat Klaus Iohannis în ceea ce privește prblema migrației, evocată de Austria în cadrul veto-ului dat împotriva aderării României la Schengen.