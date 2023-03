Klaus Iohannis avertisment cu privire la intențiile Rusiei: Moldova are nevoie de tot sprijinul UE

Șeful statului l-a primit pe președintele Consiliului European, Charles Michel, la Palatul Cotroceni. În cadrul declarațiilor comune cu liderul european, aflat într-o vizită de lucru, șeful statului a lansat un avertisment privind intențiile Rusiei în Moldova.

→ Imaginea 1/4: Preşedintele Klaus Iohannis îl primeşte pe preşedintele Consiliului European, Charles Michel, la Palatul Cotroceni din București. FOTO Inquam Photos / George Călin

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a fost primit luni, 27 martie, la Palatul Cotroceni, de președintele României, Klaus Iohannis. Cei doi lideri europeni au susținut declarații de presă comune, în urma unor convorbiri tête-à-tête și convorbirilor oficiale.

„Discuțiile de astăzi ne-au oferit ocazia să aprofundăm subiectele de actualitate, o parte dintre acestea discutate și săptămâna trecută în cadrul Consiliului European”, a spus președintele, subliniind perioada dificlă în care ne află, marcată dde un război la graniță și faptul că UE și statele membre au dat dovadă de unitate și solidaritate.



Misiune civilă pentru combaterea amenințărilor hibride

De asemenea, cei doi lideri au abordat și situația din Republica Moldova, președintele român subliniind necesitatea continuării sprijinului pentru R. Moldova.

„Sprijinul trebuie menținut și consolidat pe toate palierele: politic – inclusiv prin avansarea parcursului european -, economic, militar, umanitar. Am fost de acord astăzi că acțiunea destabilizatoare a Federației Ruse nu se limitează la Ucraina. Am prezentat Președintelui Consiliului European evaluarea noastră privind situația din Republica Moldova, care este în prezent ținta unor amenințări și acțiuni hibride menite să îi deraieze parcursul european. Pentru a face față acestei presiuni, Republica Moldova are nevoie de tot sprijinul din partea Uniunii Europene și mă bucur că Președintele Consiliului European împărtășește această viziune”, a mai spus președintele, amintind de pachetul de sprijin pentru Moldova.

„Totodată, Uniunea Europeană pregătește o misiune civilă care să ofere sprijin concret în combaterea amenințărilor hibride. Continuăm, de asemenea, să promovăm propunerea noastră de a avea un regim de sancțiuni dedicat situației din Republica Moldova, ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse”, a mai spus președintele.

Extinderea spațiului Schengen, printre subiectele abordate

„Am avut astăzi și un schimb de vederi pe tema aderării României la spațiul Schengen și a rolului țării noastre în garantarea securității frontierei externe a Uniunii Europene. Avem în acest proces susținerea Președintelui Consiliului European în vederea adoptării unei decizii pozitive privind aderarea anul acesta. (...) Am prezentat astăzi demersurile în care ne-am implicat constructiv pentru implementarea rapidă a concluziilor pe migrație pe care le-am agreat în luna februarie. În acest sens, proiectul pilot la frontiera româno-sârbă pe care l-am agreat cu Comisia Europeană va permite țării noastre să împărtășească bunele practici în materie de gestionare a frontierelor externe”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

„Mă bucur să fiu astăzi în București și pentru oportunitatea de a diacuta aceste lucruri importante pentru UE și viitorul UE. Am abordat războiul, R Moldova și de asemenea, spațiul Schengen”, a spus președintele Consiliului European.

Liderul european a mulțumit totodată României pentru eforturile privind ajutorul oferit Ucrainei și refugiaților ucrainean.

Totodată, Michel a mai informat că va merge la Chișinău marți, 28 martie.

„Am vorbit de asemenea, despre spațiul Schengen și importanța gestionării eficiente când este vorba de securitatea frontierei externe. Vreau să spun din nou că sunt de acord și sprijin eforturile României de aderare la spațiul Schengen. Mă bucur să aud că acel proiect pilot a fost demarat luna trecută. V-am mulțumit personal în cadrul Consiliului European și vreau să știți că România se poate baza pe Consiliul European”, a mai spus Charles Michel.