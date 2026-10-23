Bolojan spune că votul antisistem a fost doar „de avertizare”. Repetarea greșelilor politice ar putea avea consecințe mult mai grave

Fostul premier Ilie Bolojan avertizează asupra riscului consolidării curentului antisistem și spune că partidele pro-occidentale trebuie să ofere o alternativă credibilă.

Ilie Bolojan, liderul PNL Foto: Captură Facebook ReThink Romania

Prezent vineri, 24 octombrie, la un eveniment organizat de ReThink România, președintele PNL a afirmat că votul antisistem din ultimii ani a fost unul „de avertizare” și a atras atenția că repetarea greșelilor politice ar putea avea consecințe mult mai grave.

Fostul premier a criticat ceea ce a numit „aristocrația bugetară”, despre care spune că a construit de-a lungul anilor un sistem de privilegii greu de reformat.

În opinia sa, anumite formațiuni politice vor accepta „doar cu spatele la zid” „restructurări și renunțarea la niște privilegii”.

Fostul premier a pledat pentru construirea unei alternative politice solide pentru electoratul pro-occidental:

„Avem obligația față de țara asta să dăm o șansă oamenilor care lucrează în România, care gândesc în România. Oamenilor care înțeleg că totuși direcția spre vest este direcția noastră”, a afirmat liderul PNL.

„Dacă partidele se restructurează, vin oameni noi, vin oameni de calitate”

Ilie Bolojan consideră că succesul depinde de capacitatea partidelor de a se reforma și de a atrage oameni noi:

„Dacă partidele se restructurează, vin oameni noi, vin oameni de calitate. N-au altă posibilitate. Pentru că, dacă nu ținem pasul cu vremurile, ne schimbă vremurile pe noi”

Fostul premier a invocat și exemplul Greciei, avertizând asupra riscurilor pe care le presupun măsurile populiste și amânarea reformelor.

„Ar fi de evitat să ajungem, într-o formă diferită, într-o guvernare de tip Tsipras”, a declarat Bolojan, adăugând că efectele unor astfel de situații se resimt „pentru mulți ani de zile”, iar recuperarea este dificilă.

Ilie Bolojan spune că administrarea companiilor de stat din energie necesită schimbări structurale

Tot la evenimentul ReThink România, Ilie Bolojan a atras atenția că miliarde de euro din Fondul de Modernizare rămân neutilizate sau sunt direcționate către proiecte fără impact major.

„Am avut în Fondul de Modernizare peste 10 miliarde pe care ori îi ținem în conturi bancare, pentru că Transelectrica nu-i în stare să-i consume, ori îi alocăm pe tot felul de proiecte care nu generează valoare adăugată”, a afirmat fostul premier.

În opinia sa, și administrarea companiilor de stat din energie necesită schimbări structurale. Ilie Bolojan susține crearea unor holdinguri care să integreze mai multe segmente ale pieței, astfel încât costul energiei să scadă pentru consumatori și industrie.

Ilie Bolojan a arătat că actualul mecanism de formare a prețurilor permite „niște profituri străvezii unor companii”, în timp ce multe firme românești funcționează la limita rentabilității.