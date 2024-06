Alianța Dreapta Unită, criticată din interior

Deputatul USR de Neamţ, Iulian Bulai, a declarat, luni, că Alianţa Dreapta Unită a fost o decizie greşită din mai multe motive, afirmând că se bucură că Elena Lasconi, candidată la șefia partidului, a spus că va propune încetarea alianţei.

„ADU a însemnat o decizie greșită din multe motive. Analizăm alegerile locale. În primul rând pentru că, din punct de vedere al pragului electoral, s-a ridicat pragul de la 5% la 8%. În 2020, la Neamț am pierdut poziții de consilieri locali pentru că am avut peste tot prag de 7%, nu de 5%”, a scris Iulian Bulai într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputatul USR susține că a propus conducerii USR să nu mai realizeze alianţe electorale decât la preşedinţia consiliilor judeţene şi la primăriile municipii reşedinţă.

„În primăvara aceasta am propus colegilor de la USR să nu mai mergem cu alianțe nicăieri, decât acolo unde acest lucru nu se putea negocia: CJ și municipiile reședință de județ, plus câteva UAT-uri. Nu multe”, a afirmat Iulian Bulai.

Deputatul USR susține că a avut dreptate și că ratarea ADU la CJ Neamț este „o mare pierdere”.

„Am avut dreptate. ADU a ratat la mustață intrarea în CJ Neamț: o mare pierdere. În schimb la județ, pentru că o echipă mare a făcut extindere calitativă, am scos un număr de consilier foarte mare: 63 de consilieri locali USR. În contextul în care județul Neamț este un județ mic, depopulat, rural, fără centre universitare și fără un mediu de afaceri care să explodeze. La Neamț am aplicat o tactică foarte bună, în ciuda unei strategii naționale care nu a funcționat. Le mulțumesc colegilor și colegelor care m-au ascultat”, a afirmat Bulai.

Deputatul a menționat că se bucură că Elenei Lasconi, candidată la șefia partidului, a spus la rândul său că propune ruperea alianţei.

„Mă bucur și că Elena Lasconi, viitoarea președintă a USR propune încetarea alianței cu FD și PMP”, a conchis Bulai.

Realeasă primar la Câmpulung cu un procent zdrobitor, de peste 69%, Elena Lasconi (USR) a criticat dur rezultatele slabe ale Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare din 9 iunie, afirmând într-un interviu pentru „Adevărul” că: „Un procent de 20% era unul rezonabil. USR trebuia să fie mai puternic după 2019, când a avut un scor foarte bun în alianță cu PLUS. Iar un USR care să facă 11% cu Forța Dreptei și PMP, din punctul meu de vedere este dezastruos”. Iar, duminică, când a anunţat că va candidata pentru șefia USR, Lasconi a afirmat că „E vremea RECONSTRUCȚIEI!”.

Totodată întrebată, duminică seară, într-o intervenție la Digi24 dacă va câștiga șefia USR va mai rămâne în alianța cu PMP și Forța Dreptei Elena Lasconi a afirmat; „Nu cred că în momentul ăsta este o soluție.” „Nu-i ok să faci alianțe pe genunchi și apoi să te aștepți la rezultate extraordinare”, a mai spus Lasconi, afirmând că o decizie va fi luată după ce se vor purta discuții cu membrii Biroului național și cu filialele din toată țara.

Potrivit rezultatelor parțiale anunțate, duminică seară, de Biroul Electoral Central, pentru alegerea consiliilor judeţene, în urma centralizării, la nivel naţional, a 35 dintre cele 41 de circumscripţii electorale, Alianţa Dreapta Unită a obţinut 7,78% la votul politic, fiind pe locul patru după PSD, PNL şi AUR.