O gaură apărută în deşert, fascinaţia geologilor. Supranumită „gura iadului”, localnicii cred că e o închisoare a demonilor FOTO

La aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, în apropiere de graniţa cu Omanul, puţul Barhout este o gaură naturală apărută în deşertul din provincia Al-Mahra, la Hadhramaut. Dimensiunile sale un impresionante: o lăţime de 30 de metri şi o adâncime estimată între 100 şi 250 de metri, scrie Digi24.

Conform poveştilor care circulă printre oamenii locului, puţul, supranumit „Gura iadului”, ar fi o închisoare pentru demoni, superstiţie care se bazează şi pe mirosurile grele care vin din adâncurile sale. Prin gaură lumina soarelui nu pătrunde decât foarte puţin, singurul lucru vizibil fiind păsările care intră şi ies din adâncuri. Tot localnicii spun că orice obiect din apropierea găurii este „supt” pur şi simplu de ea şi că „fântâna iadului” ar fi o ameninţare pentru viaţa de pe Pământ.

Cercetătorii locali spun că nu au nicio idee ce ar putea să se afle pe fundul găurii. Salah Babhair, directorul general al autorităţii locale pentru studii geologice şi resurse minerale, a explicat că nu se poate ajunge pe fundul ei, din cauză că e prea puţin oxigen şi nu există ventilaţie. „Am mers să inspectăm zona şi am intrat în puţ. Am ajuns la o adâncime de peste 50-60 de metri şi am observat lucruri stranii în interior. Am simţit şi un miros ciudat... Este foarte misterios totul”, a declarat geologul. Acesta este de părere că puţul Barhout are o vechime de milioane de ani, deplângând faptul că nici camerele video nu sunt de mare ajutor din cauza lipsei de lumină.

Din cauză că trăiesc într-o ţară măcinată de război civil încă din 2014 - între guvern şi rebelii houthi -, localnicii evită să se apropie de gaură şi chiar să vorbească despre ea, crezând că altfel vor fi blestemaţi.

Unii cercetători sunt de părere că puţul ar putea avea la bază un fenomen geologic similar cu cele ale craterelor apărute în Siberia în ultimii 10 ani. În acel caz însă, este vorba despre topirea permafrostului şi despre gazele care ies la suprafaţă cauzând „explozii” ale solului. O altă cauză ar putea fi chiar omul, prin activităţile de foraje, minerit şi alte construcţii.

Un profesor de la Universitatea Keele, Chris Fogwill, a propus o altă ipoteză: crede că gaura din Yemen ar putea fi cauzată de eroziunea calcarului sau de mişcarea sărurilor geologice. Apoi, conform unei alt teorii, puţul ar fi de fapt un „supervulcan” care ar putea erupe oricând.