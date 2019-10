Întâmplarea ilară a mamei care a crezut că lângă fiul său în pătuţ se află o fantomă a unui bebeluş FOTO

Maritza Cibuls, în vârstă de 32 ani, a văzut pe monitorul prin care supraveghea camera fiului său de numai 18 luni imagini care i-au produs confuzie. Iniţial a încercat să ignore, însă nu a putut să adoarmă şi le-a trimis o poză cu ceea ce arăta monitorul soţului său, care era la serviciu, mamei sale şi celei mai bune prietene.

Opiniile acestora au fost diferite, aşa că femeia a luat o lanternă şi a mers în camera copilului pentru a căuta indicii.

„Nu am văzut nimic neobişnuit. Noi am crezut că poate să fie o pată de salivă pe cearşaf, însă totul părea în regulă, aşa că mi-am spus că probabil a fost o pată care a dispărut şi am plecat din cameră.”, a spus Maritza Cibuls.

A încercat să adoarmă ţinând monitorul pornit şi urmărind imaginile cu fiul său care îşi făcea somnul liniştit.

A doua zi a descoperit motivul logic pentru imaginile pe care le văzuse pe monitor în acea noapte. Pe salteaua din pătuţul copilului era lipit un autocolant cu o faţă de bebeluş, care de obicei era acoperit de o husă pentru saltea, dar de acea dată nu fusese pusă.

Maritza Cibuls a împărtăşit amuzanta întâmplare cu prietenii de pe Facebook. Postarea a strâns aproximativ 500 mii de aprecieri şi 300 mii de distribuiri.