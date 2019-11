VIDEO Halep, desfiinţată de Cahill: Lumea tenisului, şocată după un monolog devastator. Toate reacţiile

Simona Halep ar fi trebuit să facă cel mai bun meci de al ei la Shenzhen cu Karolina Pliskova, având în vedere că în joc era o calificare în semifinalele WTA Finals 2019.

Din păcate, constănţeanca a fost, pur şi simplu, spulberată în primul set, 0-6 în 21 de minute, şi, chiar dacă a luat setul doi (2-6), în decisiv a avut un alt moment de rătăcire. Concret, după ce a pornit excelent, cu 2-0, „Simo“ a cedat trei game-uri la rând, şi l-a scos din sărite pe Darren Cahill. Acesta a coborât pe teren şi a făcut-o praf pe Halep cu un monolog incredibil:

*Simona, Simo, uită-te la mine! În ultimele trei game-uri ai fost făcută de ruşine pe teren. Haide! Nu poţi să câştigi acest meci dacă joci cum ai făcut-o în ultimele trei game-uri! Trebuie să intri în meci. Concentrează-te pe teren. Nu ai avut niciun motiv să pierzi cum ai făcut-o aici. Pierzi energie, pierzi adâncime în lovituri. Ai vreo şansă să te regăseşti în acest set? Uită de scor! Cum o să închei acest meci?

Această intervenţie a lui Cahill a stârnit multe reacţii în mediul online, dar nu numai. Joanna Mary Durie (59 de ani), fostă campioană la Australian Open şi la Wimbledon la dublu-mix, s-a arătat şocată de discursul lui Cahill.

De asemenea, britancii de la „The Guardian“ au comentat cele întâmplate în ultima repriză de on-court coaching în care Cahill a încercat, în zadar, să o trezească pe Halep. După discursul antrenorului, Simona a mai cedat două game-uri, ajungând să fie condusă cu 5-2.

Reacţiile de după intervenţia lui Darren Cahill

*Joanna Mary Durie (BT Sport): A fost şocant şi umilitor pentru Simona. Sunt momente când trebuie să te enervezi, dar cred ca a fost prea mult. Astfel de lucruri nu se spun în public.

*The Guardian: Desigur, meciul asta va fi ţinut minte pentru discursul avut de antrenorul lui Halep, Darren Cahill, atunci când a intrat pe teren după ce Pliskova a câştigat al treilea set consecutiv şi i-a spus Simonei că s-a făcut de ruşine. A fost o decizie ciudată, după un meci greu avut de Halep, şi nu a părut să o ajute foarte mult. Ca spectator, n-a fost plăcut de urmărit.

