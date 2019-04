Simona Halep, cele mai mici câştiguri din 2017 încoace. Românca este pe locul 7 în topul veniturilor din toate timpurile

Simona Halep nu a avut evoluţii care să rupă gura târgului în 2019. Chiar şi aşa, jucătoarea de 27 se menţine în topul WTA şi chiar poate redeveni lider mondial după turneul de la Stuttgart, care va începe pe 21 aprilie, imediat după semifinala de Fed Cup Franţa-România.



În ceea ce priveşte topul pentru Race to Singapore, dacă sezonul s-ar termina acum, Simona Halep nu ar prinde un loc la turneul celor mai bune jucătoare. Românca este acum pe locul 9, doar primele 8 poziţii asigurând participarea la Turneul Campioanelor, competiţie care închide oficial sezonul din ciruitul feminin.

În clasamentul câştigurilor obţinute în 2019, Simona stă mult mai rău. Luni, WTA a dat publicităţii topul premiilor din 2019, iar Simona Halep se află la anul cu cele mai mici câştiguri din 2017 încoace. Jucătoarea din Constanţa a câştigat 795.078 de dolari în urma performanţelor de la simplu şi 15.030 de dolari pentru cele de la dublu, iar în total a încasat puţin peste 800.000 de dolari, sumă cu care ocupă abia poziţia 12.

Lider este Naomi Osaka, numărul 1 mondial şi câştigătoarea singurului Grand Slam disputat până acum, Australian Open. În Top 100 le mai găsim pe Monica Niculescu (203.058 de dolari - locul 55), Mihaela Buzărnescu (174.786 de dolari - locul 61) şi Irina Begu ( 171.641 de dolari - locul 66).



Bianca Andreescu, fruntaşă în ambele clasamente



Senzaţia începutului de an în tenisul feminin, jucătoarea cu origini româneşti care reprezintă Canada, Bianca Andreescu stă mult mai bine decât Halep şi ocupă locul 5 în ambele clasamente. Datorită seriei de victorii din 2019 şi în special câştigării tunerului de la Indian Wells, Bianca Andreescu a adunat 1.580.236 de dolari în 2019.



Halep a început pregătirile pentru semifinalele Fed Cup



Simona Halep şi-a permis o singură zi de pauză după revenirea de la Miami. Simona s-a întors duminică în Bucureşti şi marţi a avut o sedinţă de pregătire la complexul lui Ion Ţiriac. Pentru Simona, pe care o aşteaptă un sezon foarte încărcat pe zgură, în care are de apărat 2.900 de puncte, acesta a fost primul antrenament efectuat pe suprafaţa roşie în acest an. După semifinala din Fed Cup, programată să se joace to pe zgură, primul turneu WTA la care Simona va participa pe aceeaşi suprafaţă va fi cel de la Stuttgart, incepând cu 21 aprilie.



Scenariile prin care Simona Halep poate reveni pe primul loc, după Stuttgart



1. Simona Halep ajunge în finală. Ea va avea nevoie ca actualul lider WTA, Naomi Osaka, să fie eliminată în primul tur, iar Petra Kvitova să nu câştige competiţia

2. Simona Halep câştigă turneul. Naomi Osaka ar trebui să nu ajungă până în finală, în timp ce Kvitova iese din ecuaţie



Topul câştigurilor în 2019 la 1 aprilie 2019



1. Naomi Osaka 3.259.334

2. Petra Kvitova 2.170.245

3. Ashleigh Barty 1.934.818

4. Carolina Pliskova 1.817.606

5. Bianca Andreescu 1.580.236

6. Belinda Bencic 1.068.297

7. Angelique Kerber 1.024.893

8. Aryna Sabalenka 950.368

9. Elina Svitolina 920.726

10. Elise Mertens 887.903

11. Danielle Collins 815.497

12. Simona Halep 810.108

*sumele sunt exprimate în USD



Race to Singapore



1. Petra Kvitova 2735 puncte

2. Naomi Osaka 2371

3. Karolína Plískova 2305

4. Ashleigh Barty 1855

5. Bianca Andreescu 1757

6. Belinda Bencic 1713

7. Angelique Kerber 1375

8. Elina Svitolina 1366

9. Simona Halep 1246

10. Kiki Bertens 1176



Simona Halep ocupă un fabulos loc 7 în topul All Time al câştigurilor



În clasamentul tuturor câştigurilor din tenis, Simona Halep ocupă poziţia a 7-a, cu 28.955.687 de dolari. Surorile Williams ocupă primele poziţii, podiumul fiind completat de Maria Sharapova. Dintre românce, în Top 100 se mai află doar Monica Niculescu, pe poziţia a 87-a, cu 5.774.068 de dolari.



Topul câştigurilor în întreaga carieră la 1 aprilie 2019



1. Serena Williams 88.673.097

2. Venus William 41.325.475

3. Maria Sharapova 38.560.323

4. Caroline Wozniascki 33.736.515

5. Petra Kvitova 29.512.452

6. Victoria Azarenka 29.487.112

7. Simona Halep 28.955.687

8. Angelique Kerber 28.181.734

9. Agnieszka Radwanska 27.683.807

10. Martina Hingis 24.749.074

*sumele sunt exprimate în USD



