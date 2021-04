Scandal monstru în Liga 1: CFR Cluj acuză arbitrajul după eşecul cu Craiova! Gigi Becali a intervenit şi el

Cu doar două puncte obţinute în primele două partide jucate în play-off, pentru a mai păstra speranţe să câştige campionatul, oltenii erau obligaţi să învingă, sâmbătă seară, pe terenul campioanei. Craiova şi-a atins greu obiectivul, cu un gol înscris în ultimele minute şi după un meci în care CFR ar fi meritat cel puţin un egal, şi rămâne în lupta pentru titlu. După terminarea partidei, arbitrul Haţegan a fost acuzat de jucătorii şi oficialii ardelenilor că nu le-ar fi acordat două lovituri de la 11 metri şi că ar fi influenţat astfel rezultatul final.

Mai mult, managerul sportiv al celor de la CFR Cluj, Marius Bilaşco, a ameninţat că gruparea sa va face o adresă către CCA pentru a solicita ca echipa antrenată de Edward Iordănescu să nu mai fie arbitrată de Ovidiu Haţegan. „În ultimul an ne-a arbitrat domnul Haţegan opt meciuri. Aş vrea să scot în evidenţă ultimele trei meciuri cu Craiova, acea finală de campionat – am avut două penalty-uri clare, nu ne-a dat. Nu sunt nici două săptămâni de la ultimul meci, unde am avut penalty, cartonaş roşu şi gol valabil anulat şi în seara asta două penalty-uri pe care dânsul refuză să ni le dea. Nu mai putem, am ajuns la limita răbdării. Suntem într-o luptă directă unde nu cerem decât să ne dea ce e al nostru. Ne-a făcut varză“, a afirmat Bilaşco.

În apărarea centralului a sărit imediat patronul FCSB, Gigi Becali, echipa sa fiind principala rivală la titlu a ardelenilor. „Păi Haţegan a arbitrat corect. Oamenii ăştia, din cauză că au fost învăţaţi tot timpul să primească penalty, nu le convine când sunt arbitraţi corect de Haţegan. Noi o să venim cu 10-20 de faze că în ultimele 10 meciuri am avut 1 sau 2 penalty-uri”, a tunat Becali, la Digisport.

Preşedintele Universităţii, Sorin Cârţu, a avut şi el un discurs ironic la adresa clujenilor. „Este păcat că se aduce în discuţie aşa ceva. Nu poţi să dai penalty la acele faze! E aiurea să comentăm aceste faze. Haţegan arbitrează într-o manieră de Champions League. Dacă ajungem să-l contestăm... Sunt faze uşoare! Mie, ca fost fotbalist, mi-ar fi fost ruşine să cer un penalty de genul ăsta“, a spus fostul atacant.

Specialiştii s-au contrazis

La Digisport, fostul mare arbitru Ion Crăciunescu le-a dat dreptate clujenilor pe jumătate şi crede că aceştia ar fi trebuit să primească penalty doar la duelul dintre Bancu şi Chipciu. În schimb, Cristi Balaj, expertul Telekom Sport, a considerat că Haţegan a judecat corect ambele faze incriminate. „În primul rând, Chipciu are mâna într-o poziţie nefirească. Mâna lui este peste adversar, peste umărul lui Bancu. În al doilea rând, mingea îi cade direct pe mână. Decizia corectă era lovitură liberă directă pentru Craiova. Nu e nici vorbă de penalty! Haţegan a procedat bine“, a spus Balaj.

Etapa a III-a, play-off, program

Sâmbătă

CFR Cluj - Craiova 1-2

Duminică

Botoşani - Clinceni

FCSB - Sepsi

Clasament play-off

1. FCSB 2 2 0 0 4-1 39

2. CFR Cluj 3 3 0 0 5-2 38

3. Craiova 3 1 2 0 3-2 34

4. Sepsi 2 0 1 1 0-1 24

5. Botoşani 2 0 1 1 2-3 22

6. Clinceni 2 0 0 2 0-5 22