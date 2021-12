S-a întors „coreeanul” Sergiu Buş. Nu îi este frică de presiunea de la CFR Cluj

Atacantul Sergiu Buş (29 de ani) a revenit la CFR după ce a părăsit echipa din Gruia acum 8 ani.





"Am revenit acasă. Este presiune la CFR Cluj, întotdeauna a fost. Dar eu cred că am o anumită experienţă şi pot să ajut CFR-ul, pentru că am crescut aici. Într-adevăr, aşteptările sunt mari, dar mă bucur că sunt aşa deoarece vreau să fiu cât mai responsabil şi chiar vreau să îi fac fericiţi pe fani", a precizat Buş.





"Îmi doresc să ajut echipa. Într-adevăr, atacanţii au jucat foarte bine în prima parte a campionatului, au înscris goluri şi e foarte bine că au ajutat echipa. Eu îmi voi vedea însă de pregătire şi de treaba mea. Antrenorul va decide cine să joace, iar noi îi vom respecta decizia", a conchis vârful.