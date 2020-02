Rednic: Am încredere în jucători. Mă bucur pentru reacţia lor în repriza a doua

“O primă repriză care i-a aparţinut Craiovei. Penaltiul mi se pare că a fost dat cu multă uşurinţă. A fost o repriză proastă a noastră, am fost surprinşi, nu am avut reacţie. Trebuie să avem răbdare cu jucătorii, că au demonstrat. În repriza a doua am înscris două goluri. La 3-0 fanii strigau numai negativ, iar la 3-2, când echipa a revenit, chiar nu mai striga nimeni nimic.

Dar eu am încredere în jucători. Le-am spus la pauză că eu răspund de rezultate, să arate ambiţie, să arate că nu cedează. Îi felicit pe cei de la Craiova, se vede când ai buget şi îţi permiţi să aduci jucători cu calitate. Mai e de muncă, clar. A fost un meci deschis. Dar mă bucur pentru reacţia jucătorilor în repriza a doua”, a spus Rednic pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Univerrsitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 5-2, echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I.

Gazdele au marcat prin Frăsinescu ’52 şi De Iriondo ’69. Pentru Universitatea Craiova au înscris Niţu ’10, Cicâldău ’16 (penalti), Bălaşa ’22, Bancu ’82 şi Koljic ’88.