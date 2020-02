Reacţii la victoria „chinuită” a lui FCSB cu FC Voluntari. Declaraţiile jucătorilor lui Bogdan Vintilă, după criticile primite

Olimpiu Moruţan, autorul unei pase de gol: „Sunt foarte fericit că echipa a câştigat şi că am contribuit şi eu cu o pasă de gol. Am fost puţin supărat, dar m-am concentrat asupra antrenamentelor, mi-am făcut treaba cât mai bine şi, astăzi, aţi văzut rezultatele”.





Florin Tănase: „Ne interesau cele trei puncte, suntem fericiţi că le-am obţinut şi că ne-am apropiat în clasament. Nu ştiu de ce nu am mai marcat, după ce am fost în superioritate numerică, dar vom pune aceste lucruri la punct şi, pe viitor, vom marca mai multe goluri. Patronul se mai schimbă, de la o zi la alta. Cred că vom lua campionatul”.





Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB: „A fost un meci greu, mă bucur că am reuşit să câştigăm cele trei puncte, ele sunt cele mai importante, în acest moment. Sunt mulţumit, am anumite reţineri faţă de joc. Trebuia să mai marcăm, dar din păcate am ratat. Pe jucătorii mei nu pot fi supărat, pot să fiu nemulţumit de randamentul lor, dar supărat nu pot fi, pentru că sunt jucătorii mei”.

Darius Olaru, marcatorul celui dintâi gol pentru FCSB: „Mă bucur că am înscris, m-aş fi bucurat oricum aş fi făcut-o. Din fericire, am reuşit o execuţie foarte bună. Nu ştiu de ce am fost schimbat, dar respect această decizie şi sper ca, la următorul meci, să fiu titular”.