Răducioiu şi Popescu, contre şi ameninţări în scandalul "blatului" de la meciul Spania - România la EURO 1996

„Nu cred că cineva sănătos la cap se poate gândi că cineva putea face aşa ceva la echipa naţională. Am auzit tot felul de comentarii că aş fi zbierat eu la Nea Puiu. Cum putea cineva să strige la Nea Puiu? Apărarea o fi fost dezorganizată, dar e normal, nu mai aveam niciun fel de obiectiv. Păi să spună Radu, să spună oricine, dar să dovedească. Şi eu pot spune că Radu la nu ştiu ce meci a făcut nu ştiu ce. Aşa, din vorbe, pot arăta cu degetul pe oricine”, a comentat Popescu la Digi Sport.

Fostul fundaş al Barcelonei a mai spus că va avea de gând să îl certe colegul său de la echipa naţională din urmă cu două decenii şi nu s-a sfiit să îl ameninţe pe acesta cu un proces de calomnie. „Nu m-am întâlnit cu Radu, dar când mă voi întâlni, o să-i bat obrazul. Dacă el crede aşa ceva, crede foarte greşit. Dacă e ceva, să iasă public să spună! Să spună ceva, dar nu să arunci aşa, că i s-a părut lui, i s-a părut ce? Că apărarea, apărarea o fi jucat prost la nu ştiu ce fază. Se întâmplă lucruri la un turneu final. Ce să ştie? Dacă ar spune public mai multe, n-aş sta o secundă pe gânduri, l-aş da în judecată! Să vină să dovedească”, a mai declarat Popescu.

Răducioiu: "Dacă nu se opreşte din astfel de declaraţii, voi face şi eu ceva"

Reacţia lui Răducioiu nu a întârziat nici ea prea mult. Fostul atacant al celor de la AC Milan nu a retractat cele declarate, dar a precizat că nu a acuzat pe nimeni de blat, ci doar că a spus ce i s-a părut. „Din declaraţiile mele reiese că nu am folosit un cuvânt prin care să-i denigrez pe foştii mei coechipieri. Am plâns la înfrângeri, am trăit lucruri. Mi-am exprimat o părere. Am spus doar că au fost momentele alea proaste ale apărării. Nu am dat niciun nume, nu am spus despre Popescu. Fiecare interepreztează cum vrea. I-am scris pe Whatsapp lui Popescu, i-am spus să ne vedem la o cafea. Dar după declaraţiile dure de ieri… I-am trimis un sms, nu mi-a răspuns. Lucrurile astea le voi lămuri cu el. Îl apreciez pentru ce a făcut în fotbalul românesc. Declaraţiile lui sunt foarte dure. Nu vreau să stau să chem avocatul, nici vorbă de aşa cea. Dacă nu se opreşte din astfel de declaraţii, voi face şi eu ceva, bineînţeles”, a spus Răducioiu la Telekom Sport.

În ultimul meci din grupa de la EURO 1996, România a întâlnit Spania, într-o partidă fără niciun fel de miză pentru selecţionata antrenată de Anghel Iordănescu. Spaniolii însă, pentru a se califica mai departe, în detrimentul Bulgariei, aveau nevoie neapărată de o victorie. România a pierdut pe final, 2-1, golul victoriei fiind marcat în minutul 84, iar vecinii noştri i-au acuzat pe tricolori că au făcut trântit meciul. Săptămâna trecută, Florin Răducioiu a făcut o declaraţie care a lăsat loc de interpretări, în legătură cu ce s-a petrecut atunci pe teren. "Nu vreau să fac declaraţii, care pot avea repercusiuni asupra mea. Nu comentez. Şi ăsta e un răspuns. Mi s-a părut că apărarea noastră era total dezorientată şi nu ştia pe cine să marcheze, era haos. Mereu ne-am apărat cu mulţi jucători, dar erau distanţele prea mari şi eram foarte neatenţi la fazele fixe, la cornere, lovituri libere. Echipa era neatentă şi asta m-a pus pe gânduri. De altfel, al doilea gol, al lui Amor, a fost după o lovitură liberă, în minutul 86, 87. Da... Echipa a fost defazată", a spus Răducioiu,

Declaraţia fostului internaţional român a ajuns şi în presa din Spania, care a considerat că este o insinuare evidentă a faptului că România s-a dat la o parte în acel meci.