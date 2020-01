Povestea ca o pildă a jucătoarei care a semnat prima victorie la AO 2020: eticheta „Noua Şarapova“ a aruncat-o în depresie

Luni, Paula Badosa a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a trece în turul doi. Meciul său de pe Terenul 22, pe care a intrat imediat după aceea Sorana Cîrstea, pentru a semna o superbă surpriză în faţa favoritei 32 a tabloului, Barbora Strycova, a fost primul încheiat pe tablourile principale la ediţia 2020 a „Openului Vesel“.

„M-au atichetat - Noua Şarapova. M-a copleşit. Mi-am pierdut modestia“

În 2015, Paula Badosa a câştigat titlul junioarelor la Roland Garros, având doar 17 ani. A adăugat în acelaşi an un prim titlu ITF şi debutul în Top 200 WTA. „Cei din jurul meu, care mă iubeau, îmi spuneau - Paula, nimic nu este deja câştigat, mai ai un drum lung. Dar eu mă opream uneori din antrenamente gândindu-mă că deja am reuşit. Mi-am pierdut modestia. Capul meu nu a rezistat. Ei aveau dreptate, eu am greşit. Eram atât de imatură! Nu îmi ştiam lungul nasului“, este concluzia trasă de Paula Badosa, la trei ani distanţă de la acel moment, într-un dialog cu jurnaliştii spanioli de la „Visibilitas“.

Explicaţia era simplă, însă puştoaica a înţeles abia mai târziu, după ce a căzut în depresie şi aproape că s-a lăsat de tenis. Din fericire, s-a regăsit. Paula Badosa dă de gândit fanilor, îi avertizează pe cei care pornesc pe acelaşi drum, oferă o pildă - pentru cei ce au urechi să audă şi poftă de a înţelege, „Din punct de vedere sportiv, a fost un an excelent, dar în acelaşi timp, şi foarte dificil. Am fost etichetată drept 'Noua Şarapova' şi eram comparată cu cei care îmi fuseseră idoli. Media a năpustit pe mine, erau nenumărate întrebări, iar din jur resimţeam o presiune imensă. Simţeam că atât de multă lume mă priveşte, încât să pierd nu era o opţiune! Eram, totuşi, atât de departe! Nu eram pregătită. M-a copleşit situaţia. Aveam presiune, tensiune, apoi au venit accidentările. Eram rebelă, replicam la orice pentru că credeam că am dreptate“, povestea Paula Badosa, în final de 2018.

Când aduni însă 11 meciuri încheiate prin abandon în primele sezoane în circuit (2016 şi 2017), este de înţeles de ce totul pare imposibil.

Sacrificiile de la bază: „Am învăţat să fiu o străină“

Paula Badosa şi-a croit drumul înapoi amintindu-şi de forţa care o legase, la şapte ani, de sportul cu mingea galbenă, la prima vizită în Spania natală a familiei ei. Părinţii săi, plecaţi de tineri în America pentru a-şi clădi cariere în lumea modei, s-au întors în Spania, iar pentru a-i uşura acomodarea Paulei, au înscris-o la o tabără de vară cu multe cursuri sportive, alegând tenisul şi înotul. Născută la New York, Paula nu practicase până atunci vreun sport, dar s-a îndrăgostit din prima de tenis. Ba chiar plângea în zilele în care, din cauza ploii, nu putea merge să joace.

Primul punct de sprijin pentru Paula Badosa, în cursa ei de a se regăsi, a fost să ţină din nou în mână prima sa rachetă. Apoi, şi-a amintit cum la 14 ani a plecat de acasă, la Valencia. Atunci simţise durerea părinţilor care „o pierdeau“, dar şi o determinare internă imensă de a face exact ce îşi dorea mai mult. Experienţa a fost însă dură: „M-am maturizat şi m-am schimbat. A trebuit să învăţ să fiu singură. Am învăţat să fiu o străină“, povesteşte Paula Badosa.

În 2019 a răsărit soarele pe strada Paulei Badosa

Povestea Paulei Badosa este însă una despre regăsire, renaştere şi revenire. A jucat strângând din dinţi, iar în 2019 a intrat în prima sută mondială, şi-a trecut în cont primele prezenţe pe tablourile principale în turneele de Mare Şlem, după ce a găsit un antrenor care să o înţeleagă, să o sprijine moral şi să o împingă cu răbdare de la spate.

Data de 20 ianuarie 2020 nu o va uita niciodată. A obţinut prima sa victorie pe tabloul principal la un Grand Slam. Iar acum, are o zi să pregătească un duel tare de zile mari, cu Petra Kvitova, finalista ediţiei precedente. Coincidenţa face ca viitoarele adversare să fi câştigat cu scor identic meciul din primul tur: 6-1, 6-0, spaniola învingând-o pe Larsson, iar cehoaica - pe Siniakova. Diferenţa: Petra Kvitova a fost mai iute, închizând meciul doi de pe „Margaret Court Arena“ în 50 de minute, cu şapte minute mai repede decât o făcuse Paula, pe Terenul 22.

😍 ¡Momentazo! El abrazo entre @paulabadosa15 y @XavierBudo en plena entrevista 🎙



Una victoria que recordarán siempre 👉 https://t.co/PmtABaz6Yp pic.twitter.com/fO7XMcENxf

— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2020

CITEŞTE ŞI:

Poveştile AO 2020. „Pantera“ s-a lăsat de tenis acum patru ani, începând o afacere cu îngheţată. Marţi îl înfruntă pe Nadal

Cum se poate scrie istorie la Australian Open 2020. Cinci „magnifici“ şi recordurile pe care le pot stabili