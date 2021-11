Nicolae Constantin: „Campionatele le câştigi cu o apărare bună“ INTERVIU

„Adevărul“: Petrolul are 36 de puncte, o singură înfrângere şi doar 4 goluri primite. Ce se întâmplă la Ploieşti?

Nicolae Constantin: În primul rând, ne pregătim foarte bine, asta este cel mai important, şi avem şi un grup bun. Şi nu mă refer aici numai la mine, că nu fac eu singur treaba, şi la fotbalişti. Vorbesc şi de secund (n.n. – Vali Bădoi), şi de antrenorul cu portarii (n.n. – Cătălin Grigore), de preparator, de stafful administrativ, de conducere. E o muncă de echipă!

Te gândeai înainte de începerea campionatului că Petrolul o să fie pe primul loc în clasament?

Îmi doream doar să fiu într-o poziţie cât mai bună, să jucăm bine, să fim poate în primele şase echipe. Aş minţi dacă aş spune că mă gândeam la primul loc, că vom avea parcursul acesta. Totuşi, poziţia asta, după 13 etape, nu înseamnă nimic, mai e drum lung până la finalul campionatului. Am fi foarte slabi dacă ne-am considera deja în Liga 1! Avem nevoie de maturitate, să muncim în continuare mult, chiar mai mult decât am făcut-o până acum.

Urmează trei confruntări cu următoarele trei echipe din clasament...

Eu nu mă gândesc mai departe de primul meci. În Liga 2 mereu au fost surprize, trebuie atenţie. Normal că ştiu programul şi că vom avea următoarele trei partide cu locul 2 (n.n. – Concordia), 4 (n.n. – FC Hermannstadt) şi 3 (n.n. – U Cluj), dar acum contează doar partida de acasă cu Chiajna (n.n. – azi, 20.30, stadion „Ilie Oană“). E o echipă valoroasă, au un antrenor bun, mi se pare cea mai echilibrată formaţie, au un lot bun, condiţii mult peste Liga 2. Trebuie să încercăm să nu luăm gol.

Petrolul are puţine goluri primite, multe goluri marcate. Este asta „filosofia“ echipei?

Încă mai e valabilă vorba asta veche din fotbal, campionatele le câştigi cu o apărare bună şi învingând echipele considerate mai slab cotate. Eu am mai spus-o, dacă nu luăm gol, sunt slabe şanse să nu câştigăm meciurile în Liga 2.

Ai jucat fotbal ca atacant, dar ai fost de multe ori şi fundaş. Ceri asta şi jucătorilor tăi?

Eu cred că aşa trebuie: faza de apărare, cu toţi jucătorii de câmp, iar faza de atac să înceapă de la portar.

Simţiţi presiune din cauza faptului că sunteţi pe locul 1?

Poziţia pe care suntem clar ne avantajează. Presiunea e pe echipele din spatele nostru. Şi noi am avut un moment când am simţit o stare de tensiune înainte de a ajunge pe primul loc. După ce am reuşit să facem asta, ne-am descătuşat.

Ce ar însemna pentru tine promovarea Petrolului?

Cea mai mare realizare a mea ca antrenor! Şi cred că şi pentru club ar fi foarte important. Petrolul e la al patrulea an când încearcă să revină în prima ligă şi lumea nu mai are răbdare. Trebuie însă să fim atenţi, cu mintea limpede, să tratăm fiecare meci cu importanţă şi să strângem puncte.

Petrolul, cel mai bun start din ultimul deceniu

„Găzarii“ s-au împiedicat în această stagiune a ligii secunde doar în etapa a doua, atunci când a fost învinsă de Metaloglobus (0-1). În rest, victorii pe linie, 36 de puncte adunate în 13 etape şi un golaveraj uriaş, 33-4. Acest parcurs a dus formaţia lui Nicolae Constantin (47 de ani) în postura de a fi echipa cu cel mai bun start de sezon din ultimii zece ani. În spatele ploieştenilor sunt FC Hermannstadt (32 de puncte în 2017/18), Juventus Bucureşti (32 de puncte în 2016/17) şi FC Voluntari (31 de puncte în 2014/15).